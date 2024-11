"Nincs vége, amíg nincs vége" – utolsó helyen vitorlázik a Vendée Globe-on Weöres Szabolcs

New Europe nevű hajójával Weöres Szabolcs a Vendée Globe Föld-kerülő vitorlásverseny magyarja idén. Sajnos már a verseny rajtja után kevéssel gondjai támadtak, néhány nap múltán két vitorláján is szakadások jelentek meg – egy 70 km/órás szélben bekövetkezett borulás után –, ezen pedig csak nehezen tudott úrrá lenni. Ettől kezdve az volt a feladata – az életben maradáson túl –, hogy szélcsendes körülmények közé evickéljen, majd megkezdje a szerelést-ellenőrzést. Még "éles" helyzetben azonban arra is képes volt, hogy árbócán 22 méter magasra mászva kiszabadítson összegabalyodott dolgokat, hogy lentről folytathassa a munka érdemi részét, nyugodt körülmények között.

Madeiránál aztán reményei ellenére mégsem talált jó "helyet", a Kanári-szigetekig el kellett hajóznia, Las Palmasnál a nyílt vízen, bóján végül jöhetett a diadalittas videós bejelentkezés, hogy folytatni tudja az utat, a legszükségesebb javítások megvannak.

Péntek délutánra viszont már 1300 tengeri mérföld fölé nőtt a hátránya az élen álló francia Charlie Dalinnel (Masif Santé Prevoyance) szemben.

A már messze nem ideális hajóállapot miatt a New Europe sebessége nem optimális, és akár az is felmerülhet, hogy a szintidőt – a 2020-2021-es Vendée Globe leglassabb befejezőjének idejét, a 116 nap, 18 óra, 15 perc 46 másodpercet – nem tudja teljesíteni. Bár messze még a vége, azért érdemes egy kis kalkulációt tenni most, az elméleti versenytáv (bő 24 ezer tengeri mérfőld, vagyis több mint 40 ezer kilométer) alig 7,3 százalékának megtétele után is.

A péntek délután 9,3 csomós sebességgel az egzotikus atlanti-óceáni Zöld-foki-szigetek felé haladó, beszámolói alapján mindig optimista Weöres Szabolcs (az élen haladók nagyságrendileg kétszer ilyen gyorsan húznak foilos, vagyis oldalszárnyas hajóikkal, amelyek kvázi elemelkednek a víz felszínéről szélerősödés esetén, ezáltal természetesen sebesebbek) november 10. óta a szintidő több mint 10 százalékát elhasználta már, tehát ha az eddigi átlagos sebességét vesszük, beleértve a szerelés miatti kényszermegállást is, nem fog tudni célba érni, ha viszont nem lesz gondja, és vitorlahiányosan több megállásra nem kényszerül – hely nagyon arra már nem is lesz... –, sikerülhet a bravúr; mint bejelentkezésében fogalmazott, "nincs vége, amíg nincs vége".

A számok nyelvén: a versenyidő 8,6 százalékát használta fel a megállást nem számítva. A 7,3 és a 8,6 százalék közötti "olló" pedig csak zárulhat, ha nem kell újabb napokra megállni, ehhez számításaink szerint elegendő a 9 tengeri mérföldes óránkénti átlagsebesség, ami 16,7 km/órás tempónak felel meg. Nagyjából ennyivel tud haladni vitorlaveszté után a New Europe-pal Weöres Szabolcs, aki ha nyugati irányból kerüli meg hamarosan a Zöld-foki-szigeteket, jobb szelet foghat.

Kérdés, hogy bírja majd a varrt-ragasztott vitorla, illetve van-e benne megfelelő tartalék a nagyszeles déli óceáni szakaszra.