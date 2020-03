A legtöbb diagnosztizált fertőzöttet számláló Lombardia tartomány úgynevezett biztonsági tanácsa bejelentette, hogy az eddig a közutakat ellenőrző 114 katonát a városi utcákra irányították át.

A fegyveres erő tagjai a lakossági mozgást ellenőrző rendőrök és csendőrök munkáját erősítik meg. A katonák megjelenése nem képvisel újdonságot, hiszen a 2015-ös terrortámadások óta a fegyveres erők jelenléte állandósult az olaszországi városokban. Mostantól azonban nem kizárólag a nemzetbiztonságot felügyelik, hanem hozzájárulnak az egészségügyi vészhelyzetben elrendelt mozgáskorlátozás betartásához is.

Hasonlóképpen Rómában, Nápolyban és Szicíliában is növelték a közutakon és utcákon szolgáló katonák számát. Szardínia szigete is az ott állomásozó katonák létszámának megemelését kérte. Eddig mintegy hétezer katona volt jelen az olaszországi városok főbb csomópontjain, be- és kivezető útjain, főbb vasútállomásain. Számukat - az olasz védelmi tárca bejelentése szerint - készek további 13 ezer fővel emelni.

A Róma és Nápoly közti Fondi városát pénteken katonákkal zárták le, miután a betegek száma hirtelen megugrott.

Sajtóértesülések szerint a fertőzés egy idősotthonból terjedt el, ahol február 25-én lombardiai vendégeket fogadtak. Fondiban található Olaszország első, Európa második legnagyobb zöldség-gyümölcs nagykereskedelmi elosztóközpontja: a nagy méretű piacra a kamionok behajthatnak, de a sofőrök nem szállhatnak le a járművekről.

A római kormány pénteki ülése után várható a március 11-én országosan bevezetett óvintézkedések további szigorítása. A tervek között szerepel, hogy a "kijárási tilalom" ellenőrzését mindenhol a fegyveres erőkre bízzák, korlátozzák a nagyobb élelmiszerboltok hétvégi nyitvatartását, valamint betiltják az utcai sétát és kocogást is. A kormánynak döntenie kell az oktatási intézmények bezárásának hosszabbításáról is. Az oktatási miniszter hangoztatta, hogy a tanév nem vész el, még akkor sem, ha májusban sem sikerül újranyitni az iskolákat.

A kormány döntéseire várva több tartomány önállóan lépett

Az északkeleti Venetóban lezárták a parkokat, és korlátozták a szupermarketek nyitvatartását. A régió mind a hét megyéjében egy-egy járványkórházat hoznak létre összesen 3 ezer férőhellyel. Ugyanígy Emilia-Romagnában a lehető legszigorúbb mozgáskorlátozást rendelték el. A kormányzó Stefano Bonaccini kijelentette, akit utcai futáson kap, azt elviszi egy intenzív osztályra, hogy megmutassa neki a koronavírus-fertőzés betegeit.

Olaszországban február 23-tól a diagnosztizált betegek száma 41 ezer fölé emelkedett, az eddigi 3405 halott több, mint ahányan Kínában veszítették életüket. A diagnosztizált fertőzöttek számának napi emelkedése csütörtökön meghaladta a négyezret, a halottaké két nap óta négyszáz felett van. Róma bejelentette, hogy 200 ezer szájmaszkot vásárolt Törökországtól, további százmilliót Kínától, de a rakományok hetek óta nem érkeznek meg.

Nyitókép: MTI/EPA-ANSA/Maurizio Brambatti