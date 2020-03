Fizetési moratórium, hosszabbítás, thm-tető? – kérdések és válaszok a türelem jegyében

Durva hatással lesz a koronavírus-járvány a globális és magyar gazdaságra, ez már most biztosra vehető, pedig még tényszerű statisztikai adatok nem érkeztek a különböző ágazatokat érintő csapásról. Ugyanakkor a cégek sorra állítják le a gyáraikat, akadozik a globális ellátási lánc, a legveszélyeztettebb szektorok – köztük a turizmus, idegenforgalom – pedig már most nagyon nehéz helyzetben van. A krízisidőszak elbocsátásokkal fog járni.

A Magyarországon várható kedvezőtlen hatások ellensúlyozására a kormány több lépésre tett ígéretet, és ezek közül most szerdán már életbe is léptek olyan intézkedések, amelyek a vállalkozások mellett minden hitellel rendelkező embert érintenek, legyen szó lakáshitelről, személyi kölcsönről vagy más hitelről.

Mit jelentenek az új szabályok?

“A két leglényegesebb új szabály, hogy minden hitelt törlesztő magánszemély kölcsönére fizetési moratórium vonatkozik december végéig. A másik a fedezetlen fogyasztási hitelekre, köztük a személyi kölcsönökre vonatkozó kamatplafon. Vagy az, hogy a fogyasztási hitelek teljes hiteldíjmutatója nem lehet magasabb az alapkamat plusz 5 százalékpontnál. Ez jelenleg 5,9 százalék” – ismertette az új szabályokat az Infostart kérdésére Trencsán Erika, a money.hu vezető pénzügyi szakértője. Szerinte a koronavírus-járvány egyelőre nehezen prognosztizálható durva hatásai miatt érthető, hogy a kormány adósvédelmi intézkedéseket vezetett be. “Most nem szabad kapkodni. Részben ez is a célja a fizetési moratórium elrendelésének” - mondta a money.hu szakembere, utalva arra, hogy a fizetési moratóriumot és az említett hitelekre vonatkozó kamatplafont elrendelő jogszabály már életbe lépett, de több nyitott kérdés is van. Ahogy az is lényeges, hogy a bankok a gyakorlatban hogyan fogják ezeket alkalmazni. A két új szabályt külön-külön érdemes megvizsgálni.

Kitolódik a futamidő

A fizetési moratórium azt jelenti, hogy akinek bármilyen hitele van, annak nem kell törlesztést fizetnie december végéig, onnantól – azaz a mostani szabályok szerint – 2021-től ketyeg majd újra az óra. Cserébe hosszabb lesz az eredeti futamidő. Tehát, aki mondjuk tavaly márciusban vette fel egy 5 éves futamidejű kölcsönt, annak az eredeti menetrend szerint 60 hónap törlesztés után, azaz 2024 elején járna le a hitele. Ha a fizetési moratórium adta lehetőséggel él, akkor idén december végéig nem kell fizetnie, ez kilenchavi részletet jelent. Ennyivel kitolódik a futamidő, vagyis 2024 végén, 2025 elejére fizeti vissza a kölcsönt.

Trencsán Erika azonban felhívta a figyelmet, hogy a fizetési moratórium – ami a példánkból is láthatóan megfelel egy futamidő-hosszabbításnak – csak egy lehetőség az adósoknak, elsősorban azoknak, akik pénzügyi nehézségekre, jövedelemkiesésre, esetleg a munkahelyük elvesztésére számítanak a járvány hatásai miatt. Vagyis aki tudja törleszteni és nem kerül nehéz anyagi helyzetbe, annak érdemes tovább törlesztenie az eredeti menetrend szerint a hitelét.

“Fontos továbbra is hangsúlyozni, hogy jöhetnek még a fizetési moratóriumot és a kamatplafont részletesen szabályozó rendeletek, arról nem beszélve, hogy szükség esetén újabb a hiteleseket segítő szabályok is életbe léphetnek majd” – fűzte hozzá Trencsán Erika. Minden hitelesnek vagy hitelfelvételt tervező családnak érdemes szakértőkhöz fordulnia, mert ők naprakész információval rendelkeznek a változó szabályokról és a legmegfelelőbb tanácsokkal és konstrukciókkal tudnak segíteni az érintetteknek.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

A money.hu készített egy számszerűsített példát, arra, hogy egy tavaly márciusban 9 százalékos teljes hiteldíjmutatóval 5 évre felvett 2 millió forintos – végig fix kamatozású, vagyis biztonságos – személyi kölcsön most hol tart, mit jelent a fizetési moratórium ebben az esetben és mi történik, ha nem él ezzel a lehetőséggel.

A példahitel havi törlesztése 40-42 ezer forint. A hitelfelvétel márciusban történt, így áprilistól indult a törlesztés. A 2 millió forintos hitelből mostanra maradt közel 1,7 millió forintos tőketartozás. Amennyiben nem lép be a fizetési moratórium, akkor folytatódik a törlesztés és 2024 elején lenne vége, addig összesen közel 2,6 millió forintot kell visszafizetni a banknak. Azaz a 2 millió forintos hitelen felül nagyjából 590-600 ezer forintot. Ha a példahitelnél belép a fizetési moratórium, akkor az adósnál marad kilenchavi törlesztés, vagyis 360-380 ezer forint. Majd 2021-től indul az újabb törlesztési időszak. Ennek pontos feltételeit még a banki gyakorlat és az esetleges újabb jogszabályok módosíthatják.

Jön a kamatplafon

Most jöjjön a másik fontos szerdai lépés,. Érdemes egyszerűen csak kamatplafonnak hívni, ami egyébként abból a szempontból nem újdonság, hogy a hitelkártyáknál már most is érvényben van. Utóbbiak esetében ugyanis a thm nem lehet magasabb a jegybanki plusz 39 százalékpontnál. A 0,9 százalékos alapkamat alapján tehát maximális thm a hitelkártyáknál 39,9 százalék.

“A mostani rendelkezés azonban jóval nagyobb hatással lesz a piacra. Ez ugyanis minden fedezetlen fogyasztási hitelre, például a személyi kölcsönökre szab meg 5,9 százalékos thm-tetőt” – mondta Trencsán Erika.

A már többször említett 2 millió forintos, 5 éves futamidejű példahitel esetében ez a következőket jelenti. Az 5,9 százalékos thm esetében az ominózus személyi kölcsön havi törlesztése bőven 40 ezer forint alatt marad, egész pontosan alig több mint 38 ezer forintba kerül. Ez egyben azt is jelenti, hogy a kérdéses személyi kölcsönre a 2 millió forintos hitelösszeg visszafizetésén túl alig több mint 300 ezer forintos pluszt kell fizetni. Az 5,9 és 9 százalékos thm közötti különbség tehát azt jelenti, hogy az előbbinél a hitelért pluszban közel 600 ezer forintot kell fizetni. az 5,9 százalékos szintnél pedig alig több mint a felét. Trencsán Erika hozzátette, fontos, hogy a kalkulációban szereplő számok nagyságrendeket mutatnak, egy-egy hitelnél az esetlegesen felmerülő különböző költségek némiképp módosíthatják a konkrét összegeket.

A türelem ideje jött el

“Az 5,9 százalékos thm-tető tehát kedvező, olyannyira, hogy ilyen alacsony teher mellett eddig nem lehetett igényelni a magyar piacon” – mondta a money.hu szakembere. Trencsán Erika ugyanakkor felhívta minden érintett figyelmét, hogy a “thm-tető”, vagy “kamattető” elrendelése miatt senki ne szaladjon egyből a bankba fogyasztási hitelért, személyi hitelért. Olyan gyorsan lépett érvénybe a rendelkezés, hogy a bankok még nem tudtak felkészülni a szabály bevezetésére. “Az is kérdés, hogy ilyen kamatplafon mellett mindegyik banknál lesz-e ilyen konstrukció. Abban pedig majd a szakértők tudnak segítséget adni, ha a bankoknál megjelennek a kamatplafonos konstrukciók, akkor melyik banknál milyen feltételekkel vehetőek igénybe” – mondta Trencsán Erika.

A money.hu szakembere szerint összességében most érdemes mindenkinek áttekintenie a családi költségvetést, a kiadásokat, a hiteltörlesztéseket, és türelemmel kell lennie, nem pedig a bankba szaladni. Annál is inkább, mert a járványhelyzet miatt a bankok is azt kérik az ügyfelektől, hogy csak szükség esetén menjenek a fiókokba, ezzel is védve a munkatársaikat a társas érintkezésektől.

