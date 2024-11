Viszlát, parkolóautomaták és parkolási "szent tehenek", átszabják a fővárost – itt vannak a részletek

Nincs megállás, tovább dübörög a kripto-őrület a tőzsdéken. Amíg azonban mindenki arra figyel, hogy mikor éri el a bitcoin a történelmi mérföldkőnek számító 100 000 dolláros szintet, addig nagy izgalmak történnek a piac többi szereplőjénél is. Éppen ezért mutatunk most egy olyan coint, amelyben hatalmas növekedési potenciál van most. Lássuk is, hogy miről is van szó!