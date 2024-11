Szakértő: teljesíthetetlen Volodimir Zelenszkij ellenállóképességi terve

Volodimir Zelenszkij november 19-én mutatta be az ukrán parlamentben az ország ellenállóképességi tervének 10 pontját. Elemzők azonban felhívták a figyelmet arra, hogy a tervnek egyes részei teljesen irreálisak.

Az Ukrajna belső ellenállóképességének növeléséről szóló terv egyik pontja a hadiipar extrém felpörgetése, amelynek része 30 ezer darab nagy hatótávolságú drón és 3 ezer darab cirkálórakéta és/vagy drón-rakéta hibrid legyártása. Volodimir Zelenszkij arról is beszámolt, hogy 2024-ben Ukrajna több mint 2,5 millió aknagránátot, valamint 60 és 155 milliméter közötti kaliberű tüzérségi lövedéket lőtt ki.

A Portfolio arról ír, hogy Patricia Marins haditechnika-rajongó, az orosz–ukrán háború egyik tudósítója irreálisnak találja a tervet. Úgy vélte, hogy Ukrajna nemhogy 3000 darab, még 300 cirkálórakétát sem tud előállítani évente. Hangsúlyozta azt is, hogy az erősebb gazdasági potenciállal rendelkező országok termelése is jóval elmarad az ukrán tervektől: Oroszország mindössze 200 darab Iszkander ballisztikus rakéta előállítására képes, míg az Egyesült Államok 500 LRASM/JASSM rakétát gyárt évente.

Hozzátette: nagy kereslet és nagy költségvetés ellenére is, az évente gyártott Patriot légvédelmi rakéták száma alig éri el az 550-et.

This is truly unrealistic. In reality, Ukraine cannot produce 300 of these missiles. To put this into perspective, even with all their efforts, Russia is able to produce no more than 200 Iskander missiles per year, while the US manages to produce only 500 LRASM/JASSM missiles… https://t.co/0zp00pz6ux