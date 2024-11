Történelmi lövés: az oroszok a NATO-nak üzentek a Dnyipróra kilőtt ballisztikus rakétával

A földrészközi rakétákat (Intercontinental Ballistic Missile – ICBM) eredendően atomrobbanófejek célba juttatására tervezték. Így a nukleáris hatalmak elrettentő erejének legfontosabb fegyverei, bevetésük pedig az atomháború kezdetét jelentheti. Nyilván Moszkva is azért választott legutóbbi, Ukrajna elleni támadásához egy ilyen rakétát, hogy jelezze: a nukleáris konfliktus határa érkeztünk.

Egyébként a Dnyiprora kilőtt RSz-26 rakéta orosz neve is Rubezs, azaz határ. Arra tervezték, hogy az európai NATO-országok fővárosaira mérjenek velük atomcsapásokat, ha kitörne a harmadik világháború. Valójában nem az interkontinentális, hanem inkább az ennél rövidebb, közepes hatótávolságú kategóriába tartozik, mivel repülési távolsága éppen csak eléri az 5500 kilométert. A próbalövészetek többségét is csak 2000 kilométerre lévő célok ellen végezték az oroszok.

Az atomfegyverek elterjedését tanulmányozó egyik amerikai központ, a James Martin Center for Nonproliferation Studies (CNS) vezető munkatársa szerint az RSz-26-ot kifejezetten az európai országok ellen szánják. Jeffrey Lewis professzor, A probléma az orosz rakétákkal című cikkében azt fejtegeti: Moszkva ezekkel a rakétákkal akarná visszatartani a nyugati erőket attól, hogy háború esetén a NATO az orosz határokhoz közelebb fekvő kelet-európai tagjainak segítségére siessen.

Az RSz-26 meglehetősen újnak számít az orosz hadsereg arzenáljában. Fejlesztése 2015-ig tartott és nagy titkolózás övezte, mert Moszkva tudatában volt annak, hogy ezzel megsérti a még 1987-ben, Washingtonnal kötött fegyverzetkorlátozási egyezményt. Az úgynevezett INF-megállapodás a középhatótávolságú rakéták tilalmáról szól.

Az orosz hadsereg 2017-ben akarta rendszerbe állítani az új fegyvert, de más rakéták, mint a rövid hatótávolságú 9K720 Iszkander, illetve a földrészközi RSz-24 Jarsz munkálatai miatt ezt 2027-re tolták ki. A Defense Express szerint az ukrajnai háború miatt mégis előrébb hozták az RSz-26 hadrendbe állítását, ami nagy valószínűséggel csak nemrégiben történhetett meg. Nem véletlen, hogy a Kyiv Independent által idézett Volodimir Zelenszkij elnök azt nyilatkozta: "Putyin kísérleti lőtérnek használja Ukrajnát." Ezen a videón a rakétacsapás pillanatai láthatók:

New video shows Russian ICBM strike against Dnipro this morning.



It’s the first time in human history that an ICBM has been used in a war.



Incredible footage pic.twitter.com/2xRLjqxGnj