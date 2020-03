Koronavírus - súlyos gond verheti le a lábáról a brit egészségügyi rendszert

A brit egészségügyben már elhalasztották a nem létfontosságú műtéteket és készülnek a járvány kirobbanására. Az InfoRádió tudósítója Szvetnik Endre elmondta: egyelőre nincsenek túlzsúfolva a kórházak, de a prognózisok szerint ha nagyon megugrik a betegek száma, akkor azt nagyon nehezen fogja bírni az egészségügyi rendszer. Ezért is próbálják kitolni a csúcsot nyárra, mert akkor egyéb megbetegedések nem komplikálják a helyzetet, és az NHS, a brit állami egészségügyi szolgálat a koronavírus-járványra koncentrálhatja az erejét.

A felkészülés már elkezdődött:

A tárca tájékoztatása szerint 65 ezer olyan orvosnak és szakápolónak küldtek ki visszahívó levelet, akik már nyugdíjba vonultak, de van érvényes praktizálási engedélyük.

A brit kormány törvényalkotással is lehetőséget teremt erre: a parlament elé terjesztett indítvány, amely sok egyéb rendkívüli intézkedést is lehetővé tesz, felfüggeszti annak az előírásnak a hatályát, amelynek alapján az NHS szakszemélyzetének már nyugdíjba vonult, de ismét munkába álló tagjai csak heti 16 órát dolgozhatnak, ha nem akarnak lemondani a nyugdíjasoknak járó szociális kedvezményekről.

Lehetővé válik emellett a tanulmányaik végén járó orvostanhallgatók ideiglenes felvétele is a szakmai nyilvántartásba.

Az NHS országos orvosigazgatója, Stephen Powis mindezeken felül hivatalosan kérte azokat az orvosokat, akik továbbra is praktizálnak, de az elmúlt három évben távoztak az állami egészségügyi szolgálattól, hogy ők is térjenek vissza és ismét regisztrálják magukat az orvosi nyilvántartásban.

Ugyanezt kérte pénteken Ruth May, az angliai kórházi szakápolói szövetség vezetője azoktól a szakképzett ápolóktól, akik az utóbbi három évben kiléptek az NHS szolgálatából és máshol dolgoznak.

Az orvosok, ápolók gyerekeire vigyáznak

A brit kormány rendelete értelmében péntektől befejeződött a tanítás, de az iskolák a járvány elleni fellépés szempontjából kritikus munkahelyeken dolgozók - mindenekelőtt at orvosok és a kórházi ápolók - gyermekeinek felügyeletét a zárlat idejére is ellátják, és gondoskodnak a szociális helyzetüknél fogva ingyenes iskolai étkeztetésre jogosult diákok élelmezéséről is.