Koronavírus – árgus szemekkel figyelik a mobilhasználók mozgását

A koronavírus-járvány megfékezésére az osztrákok európai viszonyok között szokatlan eszközhöz nyúltak: az ország legnagyobb mobilszolgáltatója minden mobilhasználó „mozgásprofilját” átadja a kormánynak – írja a Portfolio.hu. Ezzel egyfelől pontosabb képet kaphatnak a vírus terjedéséről és a gócpontokról, másrészt a kijárási tilalom alatt nyomon követhető, hogy betartja-e a szabályokat a lakosság.

A dolog még a szakértők számára is furcsa, hiszen a mobilszolgáltató az ügyfelei tudta nélkül, ráadásul önként szolgáltat információkat. Az A1 megerősítette az erről szóló lapértesüléseket, ezzel együtt a mobilszolgáltató igyekezett megnyugtatni a kedélyeket, hogy az adatokból nem lehet következtetni arra, mely felhasználókról van szó.

Németországban is elkezdték a mobiladatok kiértékelését is felhasználni a koronavírus terjedésének megakadályozására, igaz, ott az egészségügyi minisztérium alá tartozó szövetségi egészségügyi intézet kapta meg az anonimizált adatokat a Deutsche Telekomtól. Megjegyzik, az osztrák példával szemben

az adatbiztonsági hivatallal együttműködésben történt

az adatok átadása, és nem lehet a felhasználók kilétét visszakövetkeztetni.

Szlovákiában a kormány valamennyi mobilszolgáltatót arra kötelezte, hogy szolgáltassa be a cellainformációkat, így nemcsak a betegek mozgását tudják nyomon követni, hanem azt is ellenőrizhetik, hogy a lakosság mennyire vált immobilissá.

De a világ több más országában is figyelik a lakosság mozgását, most éppen a koronavírus-járvány terjedésével kapcsolatban. Dél-Korában például okostelefonokból és autókból származó GPS-adatok, hitelkártya-információk és biztonsági kamerák felvételei alapján ellenőrzik, hogy a fertőzöttek betartják-e a karanténra vonatkozó szabályokat. Kínában nemcsak az állam, hanem a nagy technológiai cégek is megfigyelés alatt tartják az állampolgárokat. Izraelben pedig a terrorizmus elleni küzdelemben használt eszközöket is bevetnek. De Olaszországban is történik atomizált adatszolgáltatás az egyik mobilcég részéről a hatóságoknak.

A Portfolio a témával kapcsolatban

a magyarországi mobilszolgáltatókat is megkérdezte.

Mint írják, a Vodafone-tól nem kaptak választ, a 25 százalékban állami tulajdonban lévő Telenor azt közölte, hogy ebben a helyzetben is a jogszabályok teljes betartása mellett működnek, a Magyar Telekom pedig azt írta: „eddig nem érkezett ilyen kérés, azonban megkeresés esetén, a jogszabályokkal összhangban készen állunk annak teljesítésére”.

