Itt az első videó a bergamói kórházból – csak erős idegzetűeknek

Még nem engedtek be újságírót a koronavírus-járvány által leginkább sújtott lombardiai város, Bergamo legjobban felszerelt kórházába. Most a város vezetői azért engedték be a Sky News stábját, hogy bemutassák a világnak, micsoda halálos apokalipszisre számíthat, ha nem okul az olasz példából.

A sokkoló felvételek önmagukért beszélnek, de a csatorna riportere cikkében le is írja, hogy milyen megdöbbentő látvány fogadta az egyébként Európa egyik legjobban felszerelt kórházának tartott intézményben. Már a váróterem is úgy néz ki, mint egy intenzív osztály, ott is válságos betegeket kezelnek, mert bent az osztályon, már nincs hely.

A többnyire krónikus tüdőgyulladással kezelt betegek fején műanyag buborékszerűség van, ezzel próbálják kiegyenlíteni a tüdőben lévő légnyomást. A kórházba naponta érkezik 50-60 olyan tüdőgyulladásos beteg, akinek azonnal lélegeztetőgépre lenne szüksége. Emiatt az intézményben már három szintje van az intenzív ellátásnak is.

"Az egészségügyi csapatok itt háborút vívnak, és vesztésre állnak" – írja a Sky News helyszíni riportere.

Nyitókép: Sky News