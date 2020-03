Parragh László: a mostani válságot nem szabad a 2008-assal egy lapon emlegetni

Satuféknek tűnik mindaz, ami most bekövetkezett, és beleálltunk a földbe - mondta a hvg.hu-nak adott interjúban a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke. Parragh László az eddig bejelentett kormányzati intézkedésekkel elégedett, azok közül többet is a kamara javasolt.

A kata fizetése alól a személyszállításban dolgozóknak mentesülnek. Parragh László szerint helyénvaló a kérdés, hogy a többiekre vajon miért nem vonatkozik a szabályozás, ezért ezen még finomhangolni kell. Az MKIK elnöke tehát arra számít, hogy ezt az adófizetői mentességet másokra is kiterjeszti majd a kormány, hiszen a járványt mindegyik piaci szereplő megérzi.

Parragh László kiemelte: javasolták azt is, hogy minimalizálják azokat a helyzeteket, amelyek lehetőséget adnak a személyes kapcsolatra. Vagyis csak azok az üzletek tarthatnának nyitva, amelyek a hétköznapi létfenntartáshoz szükséges termékeket árulnak, a többi boltot és vendéglátóhelyet, amelyek most még délután 3 óráig működhetnek, be kellene záratni.

El kell fogadni, hogy 2-3 hónapig nincs mozi, nincs pláza, nincs gyorsétterem

- hangsúlyozta.

Beszélt arról is, hogy amíg nem látni, meddig tart a járvány és mekkora a veszteség, addig a költségvetési beavatkozás nem időszerű. A valós és egyértelmű válaszokra még várni kell - tette hozzá.

A kamarai elnök nem tartja kizártnak, hogy Budapest turizmusa a következő egy évben nem fog helyreállni, de a helyzetből majd a vidéki turizmus profitálhat, mert sokan inkább a horvátországi nyaralás helyett a belföldit választják.

Ez egy teljesen új és kiszámíthatatlan helyzet, nem szabad a 2008-as gazdasági válsággal egy lapon emlegetni

- emelte ki.

Parragh László szerint a betegség elképesztő sebességgel, durván üt bele a gazdaságba. A vállalkozások is egymás után ismerik fel, hogy nem ússzák meg a válságot.

A munkanélküliség növekedéséről azt mondta: több százezres létszámleépítés várható, illetve van már ma is. Az igazi kérdés szerinte az, hogy a munkaerőpiaci összeomlást hogyan, milyen eszközökkel lehet majd kezelni.

