Újabb hullámokat vetett a választókerületek átrajzolásának javaslata

A lakosságszám változására hivatkozva bővítenék, illetve szűkítenék a fővárosi választókerületeket és hasonló módosításokat hajtanának végre Csongrád-Csanád, valamint Fejér vármegyében is. Budapesten két választókerülettel lenne kevesebb, vagyis a fővárosból 18 helyett 16 egyéni képviselő jutna be az Országgyűlésbe egy fideszes javaslat szerint. A változtatások szükségességéről javaslattevőként korábban Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke beszélt az InfoRádióban.

"Az idei évi beszámolómban is hangot adtam annak, aminek már 2022-ben az országgyűlési választásokat követően benyújtott beszámolómban is, hogy az országgyűlési választások egyéni választókerületeinek határait bizonyos esetekben módosítania kell az Országgyűlésnek. Erre törvényi lehetősége az idei év végéig van, ezért használtam ki ismét a lehetőséget – ha már beszámoló formájában kommunikálok az Országgyűlés felé –, hogy erre megint felhívjam a figyelmet" – fogalmazott Nagy Attila.

A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter, Rogán Antal az RTL Híradónak szintén a lakosságszám változására hivatkozott, bár jelezte, hogy neki sem tetszik mindegyik tervezett módosítás.

"Én is tudnék kritikákat mondani, hiszen például az a körzet, amiben régen indultam, és a belváros, aminek a polgármestere voltam, az például most két választókörzethez kerül. De azt gondolom, hogy emellett is szólnak érvek. Az oka az az, hogy Budapest lélekszáma csökken, kiköltöznek az emberek. És ha kiköltöznek, akkor értelemszerűen nem lehet ugyanannyi választókörzetet tartani, mert aránytalanná válik" – fogalmazott.

Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke és parlamenti frakcióvezetője így reagált az igazságügyi bizottság döntésére: "Amit a Fidesz most tett, sokadszorra 2010 óta, az a választójogi rendszer olyan átalakítása, mely egyoldalúan neki kedvez."

Karácsony Gergely főpolgármester szerint a Fidesz-KDNP bosszút áll azért, mert a főváros legutóbb a kormány ellen szavazott.

A Mi Hazánk parlamenti képviselője és alelnöke, Dúró Dóra azt írta a Facebookon, hogy a választási rendszert valóban igazságosabbá és arányosabbá kellene tenni, de nem úgy, ahogyan a Fidesz szeretné, hanem úgy, ahogyan a Mi Hazánk.

A szocialista Kunhalmi Ágnes nyílt választási csalásnak minősítette az előterjesztést.

A Momentum országgyűlési képviselője, Bedő Dávid szerint a Fidesz a saját maga érdekében módosítja a választókerületek határait.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke szerint a kormánypártoknak valójában az a céljuk, hogy bent tartsák az Országgyűlésben a számukra fontos ellenzéki pártokat.