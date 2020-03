Szorul az egészségügy New Yorkban a koronavírus terjedése miatt

Egy nap alatt 4500 új megbetegedést jeleztek az Egyesült Államokban - jelentette a CNN hírtelevízió a Johns Hopkins Egyetem adataira hivatkozva pénteken.

A hírtelevíziónak nyilatkozó Chad Wolf belbiztonsági miniszter közölte, hogy a kormányzat egyeztet a mexikói kormánnyal, és várhatóan részlegesen lezárják a két ország közötti határt. Kanada és az Egyesült Államok között már határzár van. Steve Mnuchin pénzügyminiszter pénteken bejelentette, hogy április 15-éről július 15-ére halasztják a személyi jövedelemadó bevallásának határidejét.

A külügyminisztérium pénteken megerősítette, hogy

érvénybe lép a külföldi amerikai külképviseleteken a vízumkiadások felfüggesztése.

A tárca egyúttal elindította azokat a chartergépeket, amelyekkel hazaszállítják a tengerentúlon rekedt amerikaiakat. Az első gépek péntek reggel indultak útnak Marokkóba - amely március 14-én zárta le határait -, és visszatérőben tíz amerikai nagyvárosban állnak meg. Mike Pompeo külügyminiszter csütörtökön adott ki közleményt, amelyben sürgette a külföldön rekedt amerikaiak hazatérését.

Donald Trump korábban azt jelentette be, hogy a Peruban és más latin-amerikai országokban várakozó amerikaiakért katonai gépeket küldenek.

New Yorkban már csúcsra járnak a kórházak, hiány van védőfelszerelésből

A vírusfertőzés által leginkább sújtott amerikai tagállam, New York kormányzója pénteken délelőtt elrendelte, hogy a nem életbevágóan fontos munkát végzőknek otthon kell maradniuk. Felkérte az orvostanhallgatókat és a már nyugdíjba vonult orvosokat és ápolónőket, hogy segítsenek a kórházakban, ahol folyamatosan növekszik az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma. "A kórházak maximálisan kapacitással működnek" - fogalmazott péntek délelőtti sajtókonferenciáján a kormányzó. Hozzáfűzte: az államnak további lélegeztetőgépekre és berendezésekre, orvosi maszkokra és más védőfelszerelésekre van szüksége, s ezért New York a gyártóknak a normálisnál magasabb árat is hajlandó fizetni. "A lélegeztetőgépek ebben a mai háborúban azt jelentik, amit a rakéták a második világháborúban" - mondta Cuomo.

Nyitókép: MTI/AP/John Minchillo