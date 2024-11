Időjárásbomba csap le a britekre: közelít a Bert vihar

Anglia egyes részein már a hét folyamán is szokatlanul hideg volt és hó takarta be a vidéket. Ez volt a helyzet a déli Dorset és az északra fekvő Yorkshire megyében, valamint Skóciában is. A hőmérséklet helyenként mínusz 11 fokra süllyedt, ami Nagy-Britanniában nem olyan gyakori, az időjárás pedig karácsonyi képeslapokra emlékeztető tájakat varázsolt a földekre.

Ahol lehetett, az emberek megpróbálták élvezni a havat, Dorchesterben például az egyik lakos szánkó híján egy műanyag kenuban csúszott le a domboldalon.

@DorsetSnow Dorchester had a good dump of snow today! pic.twitter.com/IIe9tea5k1 — Sarah (@sarahs_81) November 21, 2024

A helyzet azonban korántsem idilli, az Independent című lap például „időjárásbombának” nevezte azt, ami a következő napokban várható, és már ezt megelőzően országszerte bezártak több száz iskolát.

Az akár 110 km/órás sebességű széllökésekkel járó Bert vihar érkezése csak tovább ront a helyzeten, és több északi körzetben a hó és jég miatt potenciális közlekedési káoszra figyelmeztetett a brit meteorológiai szolgálat, ami azt jelenti, hogy járművek akadhatnak el, illetve vonatokat és légi járatokat törölhetnek. A brit vasúti pályáért felelős National Rail közölte, hogy az Atlanti-óceán felől érkező vihar akár négy napig tartó fennakadásokat okozhat a közlekedésben. Emiatt

sárga figyelmeztetést adtak ki a brit sziget nyugati partvidékén, Skóciában, Északkelet-Angliában és Észak-Írország egyes részein is.

Skócia központi részén 10-20 centis, a magasabban fekvő tájain pedig akár 40 centis hótakarót jósoltak. Emellett arra is figyelmeztették a lakosságot, hogy a fagyos idő áramkimaradásokat és a mobilhálózat kiesését hozhatja magával, egyes vidéki települések pedig egy időre megközelíthetetlenné válhatnak. A szombati hóvihar után ugyanis gyors olvadást és emiatt potenciális áradásokat prognosztizálnak, ami akár életveszélyes helyzeteket is okozhat.

A médiába néha beszivárognak azok a figyelmeztetések, hogy különösen az idősebbeket veszélyezteti a hideg, miközben a brit kormány épp most vonja meg az ilyen időben adott fűtési támogatást. A Fűtési Szegénység Ellenes Koalíció nevű szervezet becslései szerint 2022-2023 telén ötezer idő előtti halálesetet okozott a hideg. Egy másik NGO napi 45-re tette az ilyen halálesetek számát.

A demencia és Alzheimer-betegség sújtotta emberek például gyakran nem veszik észre, hogy fáznak. A légzési gondokkal, például asztmával vagy a COPD néven ismert tüdőbetegséggel élők számára a hideg nehezebbé teszi a légzést – figyelmeztette egy összefoglalójában a brit parlamenti képviselőket az Age UK, időseket segítő civilszervezet.