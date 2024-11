A Defense Experss című internetes kiadvány kiderítette, miért volt fontos célpont az üzem. Itt ugyanis a majonéz mellett szappant is gyártottak, bár még ennek sincs sok köze a haditermeléshez. De csak látszólag, mivel a szappan gyártás egyik alapanyaga a szintetikus glicerin, ami viszont fontos alkotó eleme a különféle robbanóanyagoknak.

Oroszországban szinte minden gyár kettős hasznosítású. Van egy békeidős felhasználása, és van egy, amit háború esetére tartogatnak. A dohánygyárak például gyorsan átállíthatók a gépkarabélyok töltényeinek készítésére, mivel a cigaretta éppen úgy 7,62 mm átmérőjű, mint a lövedék. Az konzervdobozok gyártósorán pedig ágyúlőszert lehet előállítani, ha a szükség úgy kívánja.

Békeidőben majonézt és szappant készítenek itt, de háború esetén a fő profil azonnal a szintetikus glicerin gyártása lesz. Emellett még olyan műgyanta alapanyagokat is készítenek, amelyekből többek között az iráni eredetű Shahed, vagy ahogy az orosz hadseregben nevezik Geran--2, drónok előállításához kellenek.

Why target a soap factory?



Is glyceroI all there is to the ЭФКО (EFKO) soap factory? After all, dynamite has only a limited military use.



It seems the answer is also in the synthesis of stabilisers for epoxy resin (used for producing Shaheds) and [..]



1/2 https://t.co/DuPLKCi0dm pic.twitter.com/jMoK4AMvhb