Akinek elég az esküvő lagzi nélkül is, meg van mentve

Az esküvői ceremóniákat megtartják, a lagzik elmaradnak Tatán - írja a Kemma.hu Komárom-Esztergom megyei portál.

A farsangi időszak végeztével, a tavasz beköszöntével érkezik az esküvői szezon is, azonban a koronavírus-járvány most ebbe is beleszól, zenés-táncos rendezvényeket ugyanis tilos tartani. Azonban egy esküvő nem egyszerű zenés-táncos rendezvény.

Egy tatai esküvői szalon vezetője a portálnak elmondta, a nagyobb szabású esküvőket a párok most lemondják, illetve új időpontot kérnek, esetleg egy 2021-ig beváltható utalványt igényelnek a szolgáltatótól, az éttermek is általában rugalmasak a kérdésben, más választásuk nem is nagyon van.

Tata aljegyzője azonban a portálnak megerősítette, a szertartásokat továbbra is megtartják, két tanú jelenlétében az esküvőnek semmilyen akadálya nincs, mások azonban nem vehetnek részt a nagy eseményen. Beszámolója szerint az áprilisi időpontokat még egy pár sem mondta le, szerinte azért, mert a kivárnak a döntéssel.

