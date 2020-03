Az intézkedés 166 ezer ügyfelet érint, automatikus törlesztés-felfüggesztésről van szó, ehhez az ügyfeleknek semmilyen nyilatkozatot nem kell kitölteniük. Mintegy 207 milliárd forint kintlevőség, kamat- és tőketartozás van az ügyfelek oldalán - mondta az InfoRádiónak Magyar Péter.

A Diákhitel Központ igazgatója ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a moratórium ideje alatt is lesz lehetőségük az ügyfeleknek önkéntesen törleszteni a hiteleiket. Tehát akinek pénzügyi, gazdasági helyzete ezt megengedi, az továbbra is törlesztheti a tartozását, neki tetsző mértékben. Arra is módja van, hogy az eddigi összegnél kevesebbet, esetleg nem rendszeresen törlesszen, illetve arra is van lehetőség, hogy később ezt a törlesztést abbahagyják a moratórium végéig, tehát december 31-ig.

Magyar Péter elmondta, hogy a diákhiteleket egészen az öregségi nyugdíjig lehet fizetni, egyetlen olyan termékük van, az ötéves futamidejű nyelvtanulási hitel az, amelynél értelmezhető, hogy a moratórium miatt meghosszabbodhat pár hónappal a futamidő, ha ezt az ügyfelek kérik.

A moratórium ideje alatt is kötnek új diákhiteleket.

Tekintettel arra, hogy a koronavírus-járvány okozta helyzet egyre több család pénzügyi lehetőségét érinti hátrányosan, illetve egyre több diák számára lehetetlenül el a tanulmány melletti munkavégzés, a Diákhitel Központ a hiteltörlesztési moratóriumot kiterjeszti azon leendő ügyfeleire is, akik 2020. március 18. és 2020. december 31. között igényelnek diákhitelt és válnak törlesztővé.

További rendkívüli intézkedésként a Diákhitel Központ meghosszabbítja a szabad felhasználású Diákhitel1 termékének 2020. március 16-án lejárt igénylési határidejét. Ennek az intézkedésnek az eredményeként azok a hallgatók, akik 2020. március 27-ig - Neptun rendszeren keresztül, ügyfélkapus azonosítással - igénylik elektronikus formában a szabad felhasználású Diákhitel1 terméket, már április 15-én megkapják az igényelt, maximum 350 ezer forintos összeget.

Fontos információ, hogy a hitelbírálat és fedezet nélkül igényelhető Diákhitel1 termék kamata továbbra is történelmi mélyponton, 1,99%-on áll és az igényléséhez csak magyar állampolgárságon és élő hallgatói jogviszonyra van szüksége.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás