Max Verstappen akár mehet is nyaralni, negyedszer is világbajnok lesz – véli a szakíró

Magyar, illetve európai szemszögből nézve nincs annyira jókor a Forma–1 Las Vegas-i Nagydíja – vasárnap reggel 7-kor –, de mindenképpen érdekes, hogy a sorozat tulajdonosa amerikai, és épp ott mertek egy ennyire merészet gondolni – vélekedett az InfoRádióban Vámosi Péter.

"Ha nem is mondják ki, de igazából Las Vegast szeretnék a Forma–1 ékkövének tudni. Eddig mindig azt mondtuk, hogy Monaco talán ez a versenyhelyszín; lehet persze vitatkozni azon, hogy most lehet-e előzni azon a pályán vagy sem, de biztos, hogy a csillogást, és azt, hogy ez a királykategória, ott láthatjuk leginkább. Az amerikaiak erre akarnak rátenni egy lapáttal" – ecsetelte a szakíró.

A mclarenes Lando Norris gyakorlatilag már lemondott a világbajnoki címről, épp Las Vegasban nyilatkozott úgy, hogy

valószínűleg ebben a szezonban még nem érett meg arra, hogy legyőzze Max Verstappent,

ugyanakkor a McLarennek nagyon fontos lenne a konstruktőri vb-cím 26 év szünet után.

"Lando Norris valóban közel volt a tűzhöz, de nem sikerült idén neki, ezt már talán kicsit múlt időben is kijelenthetjük, mert matematikai esélye még természetesen van ugyan, főleg, ha most nullázna Max Verstappen, de reális esélye nincs a hátra lévő három futamon annyi pontot összeszedni, amennyi a vb-elsőséghez kell. Max Verstappennek nyaralni kellene mennie, vagy valaminek történni kell vele, hogy ne húzza be negyedik egyéni elsőségét" – mondta a szakíró.

Ugyanakkor Vámosi Péter azt is gondolja, hogy a brit fiatal tényleg megmutatta, nem véletlenül épült eddig több csapattársváltás mellett is rá a McLaren csapat.

"Nagyon közel kerültek a Red Bullhoz, sőt konstruktőriben egyre inkább úgy néz ki, hogy meg fogják verni, és ezt megteheti talán még a Ferrari is. 2025-ben mindenképpen számolni kell vele és a csapattársával, Oscar Piastrival, ez nem is kérdés, úgyhogy kicsit már előrevetítve a jövőt, azt gondolom, legalább öt versenyző megy majd a bajnoki címért jövőre" – mondta Vámosi Péter.

A vb-pontverseny állása 21 futam után (még 3 van hátra)

Versenyzők:

1. Verstappen (holland, Red Bull) 393 pont

2. Norris (brit, McLaren) 331

3. Leclerc (monacói, Ferrari) 307

4. Piastri (ausztrál, McLaren) 262

5. Sainz (spanyol, Ferrari) 244

6. Russell (brit, Mercedes) 192

7. Hamilton (brit, Mercedes) 190

8. Pérez (mexikói, Red Bull) 151

9. Alonso (spanyol, Aston Martin) 62

10. Hülkenberg (német, Haas) 31

11. Cunoda (japán, Alpha Tauri) 28

12. Gasly (francia, Alpine) 26

13. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 24

14. Ocon (francia, Alpine) 23

15. Kevin Magnussen (dán, Haas) 14

16. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 12

17. Daniel Ricciardo (ausztrál, RB) 12

18. Oliver Bearman (brit, Ferrari/Haas) 7

19. Franco Colapinto (argentin, Williams) 5

20. Lawson 4

Csapatok:

1. McLaren 593 pont

2. Ferrari 557

3. Red Bull 544

4. Mercedes 382

5. Aston Martin 86

6. Alpine 49

7. Haas 46

8. RB 44

9. Williams 17