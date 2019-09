Pozíciók nélküli névsorral állt elő Ursula von der Leyen

Névsorral jelentkezett hétfőn Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság megválasztott elnöke. A listán mindazok neve olvasható, akik tagjai lehetnek az újonnan megalakuló Európai Bizottságnak.

A biztosjelöltek végleges névsora tehát már ismert, a hozzájuk rendelt szakterület megnevezésére azonban egy napot még várni kell, ezt a bejelentést ígérte keddre a német csúcspolitikus, korábbi német védelmi miniszter.

The draft list of Commissioners-designate.



President-elect Ursula @vonderleyen gave her agreement.

The @EUCouncil must now adopt it and the @Europarl_EN must then give its consent to the entire College.

Learn more → https://t.co/WlPKYCAyw3 pic.twitter.com/hxP9qqfcSw