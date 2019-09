Most minden kártyáját ki kell teregetnie Ursula von der Leyennek

Nyilvánosságra hozta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság megválasztott elnöke a biztosjelöltek névsorát. Azt viszont csak most kedden közli, hogy kinek melyik portfóliót szánja. A jelöltek között szerepel Trócsányi László is, aki sajtóinformációk szerint a humanitárius segélyezésért felelős portfóliót kapná meg - ez a Bruxinfo főszerkesztője, Gyévai Zoltán szerint inkább a reaktív politikát képviseli.

"A listában legfeljebb annyi a meglepetés, hogy a román jelölt most vált véglegessé. Sokan azt hitték, hogy az eredeti két román esélyes jelölt között egy harmadik lesz végül a befutó. Ursula von der Leyen végül visszakanyarodott Rovana Plumbhoz, aki volt román miniszter. A női kvóta így teljesül, 13 női tagja lesz az Európai Bizottságnak" a 14 férfi mellett - fogalmazott az InfoRádióban Gyévai Zoltán.

