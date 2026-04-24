2026. április 24. péntek György
Szabó Norton Olivér, a Svábhegyi Csillagvizsgáló bemutató csillagásza az InfoRádió Aréna című műsorában 2026. április 23-án, csütörtökön
Szabó Olivér Norton: a Földön kívüli élet szempontjából a közeljövőben a Jupiter holdja lesz a legizgalmasabb, ott fúrni fogunk

A Földön kívüli élet kutatása annak a kérdésnek a megválaszolásával kezdődik, hogy egyáltalán mit tekintünk életnek. Erről Szabó Olivér Norton, a Svábhegyi Csillagvizsgáló bemutató csillagásza beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában.

Az élet egy olyan kérdés, amin még két, amúgy egy irodában lévő kutató sem tud megegyezni, hogy pontosan mi legyen a definíció – mondta Szabó Olivér Norton, a Svábhegyi Csillagvizsgáló bemutató csillagásza az InfoRádió Aréna című műsorában.

„Ha egy csillagászt kérdezünk meg, akkor ő azt mondja, hogy az élet az, ami képes anyagcserére, reprodukálni tudja önmagát – és elnézést kérek a biológusoktól”

– fogalmazott. „Vizet például, ami a földi élethez nélkülözhetetlen, mindenfelé szoktunk találni az univerzumban. Ugye a hidrogén és az oxigén nagyon elterjedt elemek, tehát nem véletlen, hogy a víz egy elterjedt vegyület. A Földön kívül a holdi kráterek mélyén is van jégként. A Marson is van víz. A Naprendszerben a Jupiter holdjain lehet folyékony víz, még csak nem is jégként” – tette hozzá.

Megjegyezte: időnként a sajtót is megjárja, hogy távoli naprendszerekben is találunk olyan bolygókat, amiknek a légkörében van víz, oxigén, nitrogén, tehát hasonlíthatnak a Földhöz. „Ezt szereti néha a sajtó bulvárabb része úgy tárgyalni, hogy megtaláltuk a Föld 2.0-t, vagy „lakható bolygót” találtunk, de ez nem jelenti, hogy van ott élet.

Nagyon sokáig fog majd egyszer vitatkozni az emberiség azon a mérésen, ami először utal arra, hogy tényleg élet lehet valahol a Földön kívül”

– mondta, hozzátéve: mondjuk ha nagy mennyiségű metánt találunk egy bolygó légkörében. A metán magától bomlik, tehát valami folyamat kell, ami előállítsa: lehet, hogy tehenek „pöfékelnek” a bolygó felszínén, lehet, hogy valami geológiai folyamat hozza létre az egészet – fogalmazott „Ha találunk egy bolygót, ami úgy néz ki a légköre alapján, hogy akár élet is alakíthatja, évtizedekig vita lesz, hogy akkor az tényleg élet-e. Ha megjelenik egy idegen űrhajó a Naprendszerben, azt már nehezebb letagadni. És most nem arra gondolok, hogy üstökösökre furán viselkednek, ezért tuti, hogy idegen űrhajók. Hanem valami olyasmire, hogy kapunk esetleg egy rádióüzenetet, ami nem egy egyszeri felvillanás, amit 20 év múlva megmagyarázunk valami fizikai jelenséggel, hanem mondjuk ha sugározza a Pí matematikai fogalmat egy csillag, az már gyanús. Ha kapunk egy technológiai bizonyítékot, vagyis »technoszignatúrát«, ahogy csúnyán az ezzel foglalkozó szakemberek mondják, az sokkal egyértelműbb bizonyíték lesz” – vélekedik a szakértő.

Ami a közeljövőben izgalmas lehet, az például a Naprendszerben a Jupiter Európa nevű holdja. Ott folyékony víz van a felszín alatt. Úton van oda az Európai Űrügynökség JUICE nevű szondája, és a NASA, az amerikai űrügynökség Europa Clipper nevű szondája. Ha ezek „kinéznek” majd egy jó leszállóhelyet, ha nem is maguknak, de a következő küldetésnek, és

lefúrunk a jég alá, és ott találunk életet, „na az nagyon izgalmas lesz”.
  • Ha olyan életet találunk, mint a Földön, akkor azt mi vittük oda, és az gond.
  • Ha találunk valamit, ami nagyon hasonlít a földi életre, de még nem találkoztunk vele, akkor lehet, hogy közös eredete van. Tehát lehet, hogy az élet bolygóról bolygóra tud ugrálni véletlenül. Ez nagyon izgalmas lenne.
  • Ha pedig tök mást találunk, az azt jelenti, hogy az élet kialakulhat szinte bárhol, ahol arra megvannak a körülmények, és onnantól kezdve hemzseg az univerzumban az élet, csak meg kell találni

– mondta Szabó Olivér Norton, a Svábhegyi Csillagvizsgáló bemutató csillagásza az InfoRádió Aréna című műsorában.

A cikk alapjául szolgáló interjút Herczeg Zsolt készítette.

A teljes interjút itt nézheti meg:

Vihart kavart Berlinben az egykori iráni sah fiának látogatása

Nem épp szívélyes fogadtatásban részesült Berlinben az iszlamista ajatollahok által 1979 elején megbuktatott iráni sah fia, akit egy tüntető még le is öntött. Mohammad Reza Pahlavi annak idején családjával az Egyesült Államokba menekült. Iránban az iszlám rendszer regnálása azóta is tart, az országban ugyanakkor felerősödtek a megdöntését célzó tüntetések, amiket a rezsim vérbe fojtott – most viszont véres háborúban védi magát Amerika és Izrael ellen.
„Túl sok tanóra, túl sok tantárgy” – részletesen beszélt a terveiről Lannert Judit, a jövendő oktatási miniszter

Új alaptantervet és kevesebb kompetenciamérést szeretne Lannert Judit, akit Magyar Péter az új Tisza-kormány oktatási minisztereként mutatott be. Megszüntetné a teljesítményértékelési rendszert, a tankötelezettséget 16-ról 18 évre emelik, és visszahozzák a szabad tankönyvválasztást.
 

Bódis Kriszta is pozíciót kap az új kormányban, az is kiderült, hogy mit

Magyar Péter bejelentette az oktatási miniszter nevét, nagy a meglepetés

Megszólalt Vitézy Dávid: elmondta, közlekedési miniszterként mit fog tenni

Újabb fontos ígéretet tett Hegedűs Zsolt, a leendő egészségügyi miniszter

Vitézy Dávid lesz a közlekedési miniszter, Magyar Péter egy másik tárca vezetőjét is megnevezte

Karácsony Gergely azonnal felhívta Vitézy Dávidot

PDSZ: „először nem várunk el nagy dolgokat az új kormánytól, de az új miniszterrel le akarunk ülni”

Új zászló kerül fel a Parlament épületére a magyar és a székely mellé

A rektorok már várják az együttműködést az új kormánnyal

Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc, Inforádió, Aréna
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Kimondták a legrosszabbat: háborús bűncselekmények történhettek, sokszor esélyük sem volt elmenekülni a civileknek

Az ENSZ Emberi Jogi Főbiztossága (OHCHR) jelentést tett közzé, amelyben a libanoni és izraeli polgári lakosság elleni támadások mintázatait dokumentálta. Ezek az esetek a nemzetközi humanitárius jog súlyos megsértésének minősülhetnek.

Súlyos veszély fenyegeti a vidéki autósokat: azonnali tárgyalást követelnek Magyar Pétertől a kétségbeesett kutasosok

Személyes egyeztetést kezdeményezett a Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) Magyar Péter leendő miniszterelnökkel az üzemanyagok hatósági áras rendszere miatt.

US envoys Steve Witkoff and Jared Kushner to fly to Pakistan for Iran talks, White House says

Iranian state media says Foreign Minister Abbas Araghchi is now in Islamabad but talks with the US are not on the agenda.

2026. április 14. 16:58
Elemzők az Arénában: új kihívások előtt a Tisza Párt és a Fidesz-KDNP
2026. április 11. 08:00
Nagy Attila, az NVI elnöke a választási tudnivalókról, a szavazatszámlásról és az eredmények közléséről
×
×