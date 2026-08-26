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Nyitókép: Pexels.com

A Netflix olyasmire készülhet, amire eddig nem nagyon volt példa

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Felmerült, hogy más streamingplatformok szolgáltatásait is elérhetővé teszik.

Érdekes terven dolgozhatnak a Netflix vezetői: a The New York Times szerint komolyan felmerült, hogy más streamingplatformok szolgáltatásait is elérhetővé teszik a Netflix alkalmazásán belül.

A jelentés szerint a Magyarországon nem elérhető Peacock, valamint a kevésbé ismert Fox One integrálása is szóba került. Egyelőre nem tudni, hogy a Netflix az előfizetésben is segítene-e a kisebb szolgáltatóknak, vagy egyszerűen saját alkalmazásán belül tenné elérhetővé azok tartalmait.

A The Verge szerint a megoldás nem lenne példa nélküli: az Amazon Prime Video és a Roku már régóta kínál hasonló lehetőséget. A Netflix jelenleg legfeljebb más szolgáltatásokkal közös csomagokban érhető el, Magyarországon azonban ilyen konstrukció sincs – jegyzi meg a hvg.hu.

Franciaországban már tesztelnek egy hasonló együttműködést: a Netflix alkalmazásában a TF1 nevű helyi szolgáltató élő tévécsatornái és streamingtartalmai is elérhetők.

A Netflix társ-vezérigazgatója korábban azt mondta, ígéretesnek tartják a francia együttműködést, és ha hasonló lehetőségeket látnak, azokat is megfontolják. A The New York Times értesülését ugyanakkor a Netflix nem kommentálta.

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