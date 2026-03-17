2026. március 17. kedd Gertrúd, Patrik
Hazai számlaszámot kapnak a Revolutosok

A cég által küldött levélből az is kiderül, hogy lesz-e tranzakciós díj az utalásokon.

A magyarországi Revolut-felhasználók hamarosan már a fizetésüket is kaphatják Revolut-számlára, emellett a Qvik és a fizetési kérelmek is elérhetőek lesznek az appban nemsokára. Magyar számlaszámot kapnak ugyanis a felhasználók – olvasható a cég által ügyfeleinek kiküldött levélben.

Emlékeztetnek, hogy jelenleg a magyarországi ügyfelek litván számlával és litván IBAN-számmal rendelkeznek. A litván számlaszámukra indított utalásokat át fogják irányítani az új, magyar számlaszámra, ugyanakkor arról a számlaszámról az átállás után már nem lehet pénzt küldeni.

Az átállásig még legalább 2 hónap van hátra

– olvasható a levélben. Az ügyfeleket értesíteni fogják, amikor ez megtörtént. Amennyiben valaki nem kívánja, hogy áthelyezzék fiókját, addig is díjmentesen megszüntetheti számláját, a folyamat pedig egyébként automatikusan megtörténik.

Több változást is hoz magával az, hogy ezentúl a magyarországi ügyfeleknek a Revolut Bank UAB Magyarországi Fióktelepe nyújtja a fizetési számlákhoz kötődő szolgáltatásokat. Így a belföldi, illetve nemzetközi átutalásokra, valamint a bankkártyás utalásokra az utalt összeg 50 000 forint feletti részére 0,45 százalékos tranzakciós díj fizetendő, amely azonban legfeljebb 20 000 forint lehet. Egyes számlacsomagok esetében az ügyfelek (részleges) mentességet élveznek a díj alól. Hozzáteszik, hogy a Revolut-ügyfelek közötti transzferekre, illetve a készpénzfelvételre nem vonatkoznak ezek a díjak.

Mint a levélben írják, emellett a hétvégi devizaváltási kiegészítő díj is megszűnik egyes csomagok esetében. A megtakarításokra vonatkozó adóterhek a magyar jogszabályok alapján kerülnek ezentúl kiszámításra, nem a litván szabályok szerint. Az esetleges panaszokat pedig a Revolut belső panaszkezelési folyamatának kimerülése után a Magyar Nemzeti Bank, illetve a Pénzügyi Békéltető Testület elé is lehet vinni.

Szakértő: nagyon szigorú a magyar szabályozás, ezért vonultak ki a kriptoóriások
Jelenleg is zajlik Magyarország ellen az EU által indított kötelezettségszegési eljárás a tavaly nyáron hatályba lépett új hazai szabályozás miatt, ami kötelezően előírja a validálási szolgáltatás igénybevételét a kriptováltáshoz. Szabó Dávid, a Decent Investments és a Hold Alapkezelő portfóliókezelője az InfoRádióban elmondta: az új magyar szabály miatt vonult ki hazánkból több nagy szolgáltató, de megvan rá az esély, hogy visszatérjenek, erre legalább két eljárási mód lehetséges.
Izrael szerint megölték az iráni Legfelső Nemzetbiztonsági Tanács titkárát

Egy izraeli támadás során megölték Ali Laridzsánit, az iráni Legfelső Nemzetbiztonsági Tanács titkárát – jelentette be kedden az izraeli védelmi miniszter, Jiszráel Kac. Közben megjelent egy kézzel írt üzenet Laridzsáni X-fiókján.
 

Áruhiány a boltokban, napi 20-22 órás áramkimaradások, ritkán iható csapvíz: a gazdaság gyakorlatilag teljesen összeomlott, amióta nem érkezik olaj Kubába – mondta az InfoRádióban a hétvégi tüntetések, köztük egy helyi pártszékház felgyújtása apropóján Nagy Sándor Gyula Latin-Amerika-kutató. Kérdeztük arról is, hogy összeomlik-e a kommunista rezsim, és ha igen, mi jöhet utána.
 

