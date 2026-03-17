Hazai számlaszámot kapnak a Revolutosok

A magyarországi Revolut-felhasználók hamarosan már a fizetésüket is kaphatják Revolut-számlára, emellett a Qvik és a fizetési kérelmek is elérhetőek lesznek az appban nemsokára. Magyar számlaszámot kapnak ugyanis a felhasználók – olvasható a cég által ügyfeleinek kiküldött levélben.

Emlékeztetnek, hogy jelenleg a magyarországi ügyfelek litván számlával és litván IBAN-számmal rendelkeznek. A litván számlaszámukra indított utalásokat át fogják irányítani az új, magyar számlaszámra, ugyanakkor arról a számlaszámról az átállás után már nem lehet pénzt küldeni.

Az átállásig még legalább 2 hónap van hátra

– olvasható a levélben. Az ügyfeleket értesíteni fogják, amikor ez megtörtént. Amennyiben valaki nem kívánja, hogy áthelyezzék fiókját, addig is díjmentesen megszüntetheti számláját, a folyamat pedig egyébként automatikusan megtörténik.

Több változást is hoz magával az, hogy ezentúl a magyarországi ügyfeleknek a Revolut Bank UAB Magyarországi Fióktelepe nyújtja a fizetési számlákhoz kötődő szolgáltatásokat. Így a belföldi, illetve nemzetközi átutalásokra, valamint a bankkártyás utalásokra az utalt összeg 50 000 forint feletti részére 0,45 százalékos tranzakciós díj fizetendő, amely azonban legfeljebb 20 000 forint lehet. Egyes számlacsomagok esetében az ügyfelek (részleges) mentességet élveznek a díj alól. Hozzáteszik, hogy a Revolut-ügyfelek közötti transzferekre, illetve a készpénzfelvételre nem vonatkoznak ezek a díjak.

Mint a levélben írják, emellett a hétvégi devizaváltási kiegészítő díj is megszűnik egyes csomagok esetében. A megtakarításokra vonatkozó adóterhek a magyar jogszabályok alapján kerülnek ezentúl kiszámításra, nem a litván szabályok szerint. Az esetleges panaszokat pedig a Revolut belső panaszkezelési folyamatának kimerülése után a Magyar Nemzeti Bank, illetve a Pénzügyi Békéltető Testület elé is lehet vinni.