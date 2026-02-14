Szakértő: nagyon szigorú a magyar szabályozás, ezért vonultak ki a kriptoóriások

A szigorú hazai szabályozás miatt Magyarországon jelenleg egyetlen társaságnál lehet kriptoeszközökkel üzletelni. Ugyanakkor egy uniós rendeletnek (MiCA) is meg kell felelni, amit az Európai Tanács 2023 májusában hagyott jóvá. A Decent Investments és a Hold Alapkezelő portfóliókezelője az InfoRádióban elmondta: az uniós rendelet egyebek mellett szabályozza, hogy milyen körülmények között lehet kriptoeszközöket vásárolni. Továbbá ahogy a bankoknak ismerniük kell a saját ügyfeleiket, ugyanúgy a kriptotőzsdéknek is nyilván kell tartaniuk, kik a klienseik. Szabó Dávid úgy fogalmazott, ezekhez az EU-s előírásokhoz jött hozzá „teljesen váratlanul” egy extra magyar kitétel, ami további szabályokat ír elő a kriptoeszközök váltásával kapcsolatban.

Az elmúlt időszakban több, a hazai piacon is ismert szolgáltató döntött úgy, hogy abbahagyja vagy felfüggeszti a kriptoszolgáltatásait Magyarországon. Kivonult hazánkból többek között a Revolut, a CoinCash, az eToro és a Kriptomat is. A portfóliómenedzser szerint a „magyar szabályozás specialitása okozta ezt a nagy felfordulást”. Emlékeztetett, hogy

a 2025. július elsején hatályba lépett új magyarországi szabályozás kötelezően előírja a validálási szolgáltatás igénybevételét a kriptováltáshoz.

A kiválasztott validátornak ellenőriznie kell, hogy a váltásban érintett kriptoeszközt nem használták-e korábban valamilyen bűncselekmény elkövetéséhez. Ilyen szolgáltató azonban sokáig nem is létezett Magyarországon, így effektíve nem tudták megvásárolni magát a szolgáltatást sem a kriptováltók.

Szabó Dávid elmondta: az első olyan cég, amely itthon jogosultságot szerzett a validálásra, tavaly december közepén kapta meg az engedélyt. Ezzel a szolgáltatóval korábban nem tudtak szerződést kötni a kriptocégek, amelyek így elestek a validálástól.

Magyarországon azóta is csak egyetlen kriptoszolgáltató létezik, amely leszerződött az említett validátorral.

A Decent Investments és a Hold Alapkezelő portfóliókezelője megjegyezte: elvileg lehet szabályszerűen kriptót vásárolni idehaza, illetve eladni is, de 2025 végére több szolgáltató teljesen leállította a tevékenységét, és kivonult Magyarországról. Arra számít, hogy közülük többen is visszatérnek, aminek több útja is lehetséges. Az egyik, hogy leszerződnek a validálást nyújtó szolgáltatóval, míg a másik opció számukra az lenne, hogy a magyarországi törvényt visszavonják, és akkor elhárul a legfőbb akadály. Szabó Dávid szerint a hazai szabályozásnak „semmi értelme nincsen”, mert alapból van egy kellően szigorú uniós rendelet. Mint mondta, már most látni bizonyos jeleket arra vonatkozóan, hogy a magyar döntéshozók visszakoznak majd, ugyanis a tavaly nyári hatályba lépést követően az EU elég hamar kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben.

A szakértő szerint előbb-utóbb vissza fogják vonni a magyar szigorítást.

A kötelezettségszegési eljárás jelenleg is zajlik, és bár a portfóliómenedzser szerint akár sokáig is elhúzódhat maga a folyamat, az EU részéről érkezett egy nagyon egyértelmű üzenet, hogy problémásnak tartja a magyar szabályozás módját.

„Digitális aranynarratíva” a bitcoin körül

A közvélemény számára is ismert, hogy van egy nemzetközi cég, amely elkezdett aranyat felhalmozni, amivel tulajdonképpen hátteret teremt a kriptoeszközök váltásának. Szabó Dávid szerint ez nem jelent változást. Kiemelte, hogy a bitcoin értékét az adja, ha kevés van belőle. Megerősítette azt is, hogy valóban érzékelhető „egyfajta digitális aranynarratíva a bitcoin körül”, de hozzátette: rengeteg más kriptoeszköz is létezik, melyeknek az értékét sokféle tényező befolyásolhatja.

Példaként megemlítette, hogy egy blokkláncon lévő dollár is adhatja egy kriptoeszköz értékét, de a bankrendszerben annak is megvan a fedezete. Ez azt jelenti, hogy adott egy cég, amely kibocsát például egy ilyen kriptoeszközön levő dollárt, de egyébként eltesz tartalékba a bankrendszerben egy dollárt, és akkor

az adja az értékét, hogy a bankrendszerben hasznosul.

Ezzel a fedezetet adja az adott kriptoeszköznek, és bármikor vissza lehet kérni azt.

Szabó Dávid elmondta: a Tether nevű kriptovaluta-óriás hatalmas mennyiségű fizikai aranyat kezdett felhalmozni az utóbbi időben. A Tether 2014 óta tokenizál dollárt, vagyis blokkláncon keresztül bocsát ki dollárt, aminek megvan a fedezete a cég mérlegében. A Tether néhány éve már tokenizált aranyat is kibocsát a blokkláncon, de közben ennek valahol egy fizikai széfben megvan a fizikai aranyfedezete is.