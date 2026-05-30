Nyitókép: Unsplash.com

Vadászdrónok őrzik majd az angolokat a vb-n

Infostart / MTI

Az angol labdarúgó-válogatott drónvédelem alatt fog edzeni a világbajnokság alatt.

A GB News jelentése szerint az intézkedést a kémkedés megelőzése érdekében hozták. Az edzések során úgynevezett „vadászdrónokat” használnak majd, amelyek képesek az idegen drónok elfogására és hatástalanítására. A rendőröket drónzavaró berendezéssel fogják felszerelni.

Az angolok lépése összefügg azzal az aggodalommal, amelyet egy futballkémkedési ügy váltott ki. A hónap közepén a Southampton együttesét kizárták az angol másodosztály rájátszásából, miután a klub elismerte, hogy elődöntőbeli ellenfele, a Middlesbrough edzésein jogosulatlanul felvételeket készítettek. A Southamptonnak nem ez volt az első szabályszegése az idényben, decemberben az Oxford United, míg áprilisban az Ipswich Town elleni mérkőzés előtt is hasonlóképpen kémkedett.

A német szövetségi kapitány, Thomas Tuchel irányította angol válogatottnak a június 11. és július 19. között zajló vb-n Kansas Cityben lesz a bázisa. Az együttes a csoportkörben Horvátország, Ghána és Panama nemzeti csapatával találkozik.

labdarúgás

kémkedés

angol válogatott

vb 2026

drónvédelem

Budapest partner és szövetséges abban, hogy a végre hazaérkező európai forrásokat okosan, a jövőt szolgálva használja fel Magyarország – közölte Karácsony Gergely főpolgármester pénteken, miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, megállapodtak az Európai Bizottság elnökével a Magyarországnak járó uniós források jelentős részének folyósításáról.
 

A BKK felkészülten várja a szombati Bajnokok Ligája-döntőre érkező szurkolókat, az első csoportok pénteken délután megérkeztek a ferihegyi reptérre. Szombaton egész nap rendezvények lesznek a Városligetben, a Hősök terén és a Kerepesi úti MTK Sportparkban, szurkolói vonulások és nagy útlezárások is lesznek.
 

Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
Az országgyűlési választásokat követően társadalmi vita indult arról, hogy milyen végrehajtási rendszert szeretnénk. Április 12. után lehetőségünk van a szakmai vita lefolytatására is, ebbe illeszkedik a Portfolio pénteki cikke is, amelyben az Utcajogász Egyesület, az OTP Bank és az EOS Faktor képviselője fejti ki álláspontját. A végrehajtók szerepét ugyanakkor nem mindenki érti, pedig nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy egy jogállam működésében milyen fontos a feladatuk. Egyetlen bírósági ítélet sem ér semmit, ha nem tartják be a rendelkezéseit. A magyar államigazgatás központi költségvetésből való részesedése meghaladja az uniós átlagot; az állam eddigi központosító törekvései és az újraelosztás mértéke csökkentik a versenyképességünket. Ha egy újabb, rosszul működő állami költségvetési szervet hozunk létre a végrehajtás átalakításával, a Nyugattól való lemaradásunk fokozódhat. Az alábbiakban néhány érvet szeretnék felhozni a jelenlegi rendszer finomhangolása mellett.

Országos tűzgyújtási tilalom lesz péntektől, mivel a száraz időjárás miatt drasztikusan megnőtt a szabadtéri tüzek kockázata.

The US president met his advisers, after officials confirmed the US and Iran had agreed a framework of a deal.

