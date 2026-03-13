Áttörés éjjel: Donald Trump átmenetileg félretolta az oroszok elleni szankciókat

Az amerikai kormány által csütörtökön kiadott engedély felhatalmazza a március 12-ig hajókra berakodott orosz nyersolaj és kőolajtermékek kiszállítását és értékesítését washingtoni idő szerint április 11-én éjfélig – írta a vg.hu a Reuters híre alapján.

Az intézkedést azután hozták, hogy a Brent olaj ára csütörtökön újból 100 dollár/hordó fölé ugrott.

A bejelentés után az olajárak péntek reggel rögtön csökkenésnek indultak Ázsiában.

Donald Trump amerikai elnök ezzel a lépéssel is szeretné megfékezni az energiaárakat, mivel a megugró olajárak árthatnak az amerikai vállalkozásoknak és fogyasztóknak. Márpedig a novemberi félidős választások előtt ez nem jön jól a republikánus pártnak. Trumpnak fontos, hogy megtartsák a Kongresszus feletti ellenőrzést.

Miután az elmúlt két hétben az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni csapásai, illetve a perzsa állam válasza az egész olajtermelő Közel-Keletre kiterjedtek, az olajárak meredek emelkedésnek indultak, miután pedig a harcok átterjedtek a Hormuzi-szoros, szinte „felrobbantak”. Az Arab-öböl szájaként ismert tengeri szoroson megy át a világ olajszállítmányainak ötöde, és a cseppfolyósított földgáz (LNG) jórésze.

Szerdán az amerikai kormány bejelentette, hogy 172 millió hordó olajat szabadít fel a stratégiai kőolajtartalékból az iráni háború nyomán az egekbe szökő olajárak fékezése érdekében.

Ez a lépés része volt a 32 tagállamból álló Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szélesebb vállalásának, amely összesen 400 millió hordó olaj piacra dobásáról szól.

Az IEA csütörtökön azt közölte, hogy a közel-keleti háború a történelem legnagyobb olajellátási zavarát idézi elő.

Sajtóértesülés szerint

csütörtökön világszerte 30 különböző helyszínen összesen mintegy 124 millió hordó orosz eredetű olaj vesztegelt a tengeren,

hozzátéve, hogy az amerikai engedély körülbelül 5-6 napnyi ellátást biztosítana, ha figyelembe vesszük a szoros miatt kieső napi olajmennyiséget.

A szankciók átmenetei feloldása befolyásohatja az orosz–ukrán háborút, éppen ezért az Európai Unió nem ért egyet az Oroszország elleni szankciók enyhítésével: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán azt mondta, hogy most nem alkalmas az idő erre.

Csütörtökön Kirill Dmitrijev, az orosz elnök különmegbízottja azt mondta, Floridában találkozón tárgyalt az energiaválságról egy amerikai delegációval, amelyben Trump különmegbízottja, Steve Witkoff, valamint Trump veje, Jared Kushner is benne volt.