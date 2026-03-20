2026. március 20. péntek Klaudia
An iconic oil and gas industry symbol taken at dusk.
Nyitókép: Getty Images

Váratlan húzás, Amerika feloldhatja az Irán elleni olajszankciókat

Tekintettel a nemzetközi olajpiacon kialakult feszült helyzetre Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter kilátásba helyezte a az iráni olajra vonatkozó kereskedelmi korlátok részleges feloldását.

„Az elkövetkezendő napokban lehet, hogy fel fogjuk oldani a jelenleg már a tengeren lévő iráni olajszállítmányok elleni szankciókat” – jelentette ki az amerikai tárcavezető a Fox Business gazdasági hírtelevíziónak nyilatkozva. Mint mondta, nagyjából 140 millió hordó olajról van szó. (Egy hordó 159 liternek felel meg.)

Bessent szerint a tengeri szállítás alatt lévő olajmennyiség mintegy 10-14 napi készletnek felel meg, és egyébként Kínába ment volna.

Hangsúlyozta, hogy iráni olaj továbbra is eljut Indiába és Kínába a Perzsa-öbölből; ez a két ország az iráni olaj legfőbb vásárlójának számít.

Az olaj jelentősen megdrágult az elmúlt hetekben, tekintettel arra, hogy a hajóforgalom szinte teljesen leállt a globális olajkereskedelem egyik ütőerének számító Hormuzi-szorosban az iráni fegyveres konfliktus következményeként. Az Egyesült Államok ideiglenesen már engedélyezte a jelenleg hajóval szállított orosz olaj vásárlását is, hogy javítsa a világpiaci kínálatot.

egyesült államok

irán

scott bessent

iráni háború

Orbán Viktor Brüsszelből: durva volt – videó

A csütörtöki EU-csúcson Magyarország és Szlovákia nem írta alá az Ukrajnáról szóló nyilatkozatot.
 

Robert Fico: Szlovákia készen áll további intézkedéseket hozni Ukrajnával szemben

Orbán Viktor nem engedett az EU-csúcson

Ez Magyarországnak is jó lehet: hónapokon belül elindulhatna a vészüzemű szállítás Csehországból a Barátságon

Szijjártó Péter: Magyarország tovább küzd az olcsó orosz energiahordozókért

EU-s szakértők érkeztek a Barátság vezeték miatt Ukrajnába

Eltemették az ukrán háború 99. és 100. magyar áldozatát – egyikük már évek óta halott

Kettős árazás lépett életbe a szlovák benzinkutakon

Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
Hadüzenet nélküli háború: mi Donald Trump valós célja Iránban? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
2026.03.20. péntek, 18:00
Selmeczi Gabriella
a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselője, a népjóléti bizottság alelnöke
Uniós csúcs: unalmas technokrata reformokat akartak, helyette Magyarország került a kereszttűzbe

Bár versenyképességi reformokért gyűltek össze Brüsszelben a tagállami vezetők, végül az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel körüli konfliktus határozta meg az ülést. Orbán Viktor miniszterelnök a Barátság kőolajvezeték leállására hivatkozva már nemcsak az olajszállítás helyreállítását, hanem jövőbeli garanciákat is követelt, ami éles reakciókat váltott ki a többi tagállami vezetőből. A vita során a szokásos diplomatikus hangnem helyett a lojális együttműködés megsértéséről, a Tanács hitelességének kockázatáról és politikai zsarolásról beszéltek a nagyobb tagállamok és uniós intézmények vezetői. Bár a végkövetkeztetésekben részletes gazdasági és energiaügyi reformok szerepelnek – köztük egy 30 milliárd eurós beruházásösztönzési csomag, valamint szabályozáscsökkentései vállalások –, a csúcs politikai mérlege egyértelműen a magyar vétó körüli újabb konfliktus felé billent el.

Milliók szedik napi szinten ezt a népszerű gyógyszert: kevesen sejtik, milyen súlyos árat fizetnek érte

A világszerte elterjedt, gyomorégés elleni gyógyszerek - különösen az omeprazol hatóanyagú készítmények - hosszú távú szedése súlyos egészségügyi kockázatokkal járhat.

Blasts heard over Jerusalem as Netanyahu says Israel 'acted alone' in strikes on Iranian gas field

Elsewhere in the region, Saudi Arabia and Bahrain both say they have intercepted and destroyed drones.

2026. március 19. 22:30
Óriási füst, elfogórakéta törmeléke csapódott be a haifai olajfinomítóba – videó
2026. március 19. 21:11
Új országok, ahová most ne utazzunk, még ha meg meg is tehetnénk – lista
