Váratlan húzás, Amerika feloldhatja az Irán elleni olajszankciókat

„Az elkövetkezendő napokban lehet, hogy fel fogjuk oldani a jelenleg már a tengeren lévő iráni olajszállítmányok elleni szankciókat” – jelentette ki az amerikai tárcavezető a Fox Business gazdasági hírtelevíziónak nyilatkozva. Mint mondta, nagyjából 140 millió hordó olajról van szó. (Egy hordó 159 liternek felel meg.)

Bessent szerint a tengeri szállítás alatt lévő olajmennyiség mintegy 10-14 napi készletnek felel meg, és egyébként Kínába ment volna.

Hangsúlyozta, hogy iráni olaj továbbra is eljut Indiába és Kínába a Perzsa-öbölből; ez a két ország az iráni olaj legfőbb vásárlójának számít.

Az olaj jelentősen megdrágult az elmúlt hetekben, tekintettel arra, hogy a hajóforgalom szinte teljesen leállt a globális olajkereskedelem egyik ütőerének számító Hormuzi-szorosban az iráni fegyveres konfliktus következményeként. Az Egyesült Államok ideiglenesen már engedélyezte a jelenleg hajóval szállított orosz olaj vásárlását is, hogy javítsa a világpiaci kínálatot.