ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.92
usd:
319.15
bux:
123200.91
2026. február 17. kedd Donát
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Steel oil pipes from refinery.
Nyitókép: imaginima/Getty Images

Hortay Olivér: az Adria csak átmeneti megoldás lehet, a Barátság-vezeték kiesése hosszabb távon nagyon kockázatos

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt
ELŐZMÉNYEK

Ukrajna szándékosan akadályozza az olajszállítás újraindítását a Barátság-vezetéken keresztül, ezzel próbál politikai nyomást gyakorolni a régióra, elsősorban Magyarországra – fogalmazott az InfoRádióban a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágvezetője. Mint mondta, hazánknak ugyan vannak tartalékai, de azokat havária helyzetekre tartják fenn, és nem azért vannak, hogy „politikai viták okozta ellátási nehézségekre nyújtsanak fedezetet”.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap közölte: Magyarország és Szlovákia közös levélben Horvátországhoz fordult, hogy az ukránok által leállított Barátság-kőolajvezetéket kiváltva a horvát Adria-kőolajvezetéken keresztül érkezhessen hozzájuk az orosz nyersolaj. A Századvég energia- és klímapolitikai üzletágvezetője szerint szakmai vagy jogi akadálya ennek nem lenne, de szerinte inkább egy politikai természetű akcióról van szó az ukránok részéről.

Hortay Olivér az InfoRádióban azt mondta, a regionális olajigények több mint kétharmadát a Barátság-vezetéken keresztül érkező orosz nyersolaj biztosítja, így az egész régió ellátása szempontjából óriási jelentősége van ennek a vezetéknek, illetve azon belül Magyarország, Szlovákia és Ukrajna üzemanyag-ellátása is nagymértékben függ a Barátság-vezeték kapacitásaitól. Úgy véli, szakmai és energetikai vonatkozásban nincs elfogadható indoka annak, hogy az ukránok leállították az olajszállítást a Barátság-vezetéken keresztül.

Január végén érte orosz támadás a Barátság-vezetéket kiszolgáló infrastruktúrát.

A rendelkezésre álló információk alapján február elejére sikerült helyreállítani a vezeték megsérült részeit, de azóta sem érkezik olaj sem Magyarországra, sem Szlovákiába. A szakértő úgy fogalmazott, a nyilatkozatok alapján

az ukrán vezetés „szándékosan akadályozza a vezeték újraindítását, és ezzel próbál politikai nyomást gyakorolni a régióra, elsősorban Magyarországra”.

Hortay Olivér Robert Fico szlovák miniszterelnököt idézte, aki korábban azt mondta, „politikai zsarolás” zajlik, és teljesen elfogadhatatlannak nevezte az ukrán vezetés hozzáállását.

A Századvég energia- és klímapolitikai üzletágvezetője kiemelte: az Ukrajnába érkező üzemanyag-volumen meghatározó része Magyarországon és Szlovákián keresztül jut el Ukrajnába, és hozzátette: nem csak az üzemanyag tekintetében fontos az energetikai együttműködés a felek között. Felhívta a figyelmet, hogy tavaly az ukrán gázimport 45 százaléka, valamint a villamosenergia-import több mint 40 százaléka is Magyarországról érkezett, ami azt bizonyítja, hogy hazánk nemcsak humanitárius, hanem energetikai segítséget is nyújt Ukrajnának.

Mint mondta, kétségtelen, hogy az utóbbi időben „elmérgesedett a viszony, kialakult egy kommunikációs adok-kapok” Ukrajna és Magyarország között, ami szerinte arra vezethető vissza, hogy „az ukrán vezetés minden eszközzel megpróbálja rávenni Magyarországot arra, hogy járuljon hozzá a gyorsított EU-csatlakozásához”. Hortay Olivér szerint azonban Kijev a Barátság-vezeték akadályoztatásával „messzebbre ment a szokásos kommunikációs adok-kapoknál, hiszen jelen esetben kritikus infrastruktúráról, energiabiztonságról van szó”.

Szijjártó Péter vasárnap Denisa Saková szlovák gazdasági miniszter támogatásával arra szólította fel Facebook-oldalán Ante Susnjar horvát gazdasági minisztert, hogy Horvátország „a brüsszeli szabályoknak megfelelően haladéktalanul tegye lehetővé az orosz kőolaj szállítását Magyarország és Szlovákia felé az Adria-kőolajvezetéken keresztül”. A magyar tárcavezető szerint „egyetlen ország, így hazánk energiaellátásának a biztonsága sem lehet ideológiai kérdés”, ezért a magyar és a szlovák fél elvárja a horvátoktól, hogy „Ukrajnával ellentétben ne kockáztassák politikai okokból Magyarország és Szlovákia kőolajellátásának biztonságát”. Szijjártó Péter és Denisa Saková közös levelet is írt a horvát gazdasági miniszternek.

Hortay Olivér szerint Horvátországnak jogilag teljesítenie kellene a magyar és a szlovák fél kérését. Hangsúlyozta, hogy a Barátság-kőolajvezeték „kiesése rövidtávon nem okoz érzékelhető változást a fogyasztók szintjén”, mert Magyarország több hónapra elegendő kereskedelmi és stratégiai tartalékokkal rendelkezik. Megjegyezte:

ezeket a tartalékokat azonban havária helyzetekre tartják fenn, és nem azért vannak, hogy „politikai viták okozta ellátási nehézségekre nyújtsanak fedezetet”.

Éppen ezért a szakértő szerint érdemes lenne minél előbb megoldást találni a megfelelő olajszállítás biztosítása érdekében.

„Ellátásbiztonsági szempontból sem kedvező ez az állapot”

Hortay Olivér elmondta: jelen helyzetben teljesen logikus, hogy Magyarország és Szlovákia elkezdett dolgozni azon, hogy ameddig a Barátság-vezeték áll, addig az Adria-vezetéken keresztül érkezhessen orosz nyersolaj a nyugati típusú nyersolajon kívül. Kiemelte, hogy a pozsonyi és a százhalombattai olajfinomító is „adott mennyiségű orosz és nem orosz olajbekeverési arányok mellett működtethető optimálisan”, így abban az átmeneti időszakban, ameddig Ukrajna akadályozza a Barátság-vezeték újraindítását, Magyarországnak és Szlovákiának az az ellátásbiztonsági érdeke, hogy legyen mozgástere olyan típusú nyersolajat felhozni a vezetéken keresztül, amely a finomítók optimális működéséhez szükséges.

Fontos tudni, hogy az Adria-vezeték kapacitása kisebb, mint a Barátság-vezetéké. Előbbit eredetileg is egy kiegészítő útvonalnak tervezték. Az elmúlt időszakban sok vita is volt az Adria-vezeték maximális kapacitása körül. A horvát fél azt állítja, hogy különböző kiegészítő megoldásokkal, adalékanyagok hozzáadásával mesterségesen meg lehetne növelni a vezeték kapacitását annyira, hogy az fedezhetné a szlovák és a magyar igényeket. Magyarország és Szlovákia szerint viszont ez nagyon kockázatos megoldás, mert indoklásuk szerint

az Adria-vezeték kapacitása nem elegendő ahhoz, hogy megbízható módon, tartósan, teljes egészében ellássa a szlovák és a magyar igényeket.

Hortay Olivér úgy fogalmazott, „ellátásbiztonsági szempontból sem kedvező állapot”, hogy a régióban több ország igényeinek kielégítése is egyetlen vezetéktől függ. Ugyanakkor szerinte az Adria-vezeték átmenetileg enyhíthetné a magyar ellátáson azt a nyomást, amit a Barátság-vezeték kiesése okoz.

A Századvég energia- és klímapolitikai üzletágvezetője azt gondolja, most két fő szempontot kell figyelembe venni. Az egyik, hogy lehetőleg minél előbb újrainduljon az olajszállítás a Barátság-vezetéken Magyarország és Szlovákia felé, a másik pedig az, hogy ez az átmeneti időszak minél kevesebb kárt okozzon. Úgy véli, előbbi problémát a felek közötti politikai konfliktus feloldásával lehetne megoldani, mert „jól láthatóan Ukrajna politikai nyomást kíván gyakorolni azzal, hogy akadályozza a Barátság-kőolajvezeték újraindítását”. A másik azonban egy jogi tevékenység, mert Horvátországnak a kialakult helyzetben jogi kötelezettsége, hogy az Adria-vezetéken keresztül lehetővé tegye az érintett országok irányába az olajszállítást, hogy ezzel a bekeverési arányoknak megfelelő, optimális olajösszetétel legyen biztosítva számukra.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Hortay Olivér: az Adria csak átmeneti megoldás lehet, a Barátság-vezeték kiesése hosszabb távon nagyon kockázatos

oroszország

ukrajna

magyarország

szlovákia

horvátország

szijjártó péter

nyersolaj

ellátásbiztonság

hortay olivér

barátság kőolajvezeték

adria-vezeték

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hortay Olivér: az Adria csak átmeneti megoldás lehet, a Barátság-vezeték kiesése hosszabb távon nagyon kockázatos

Hortay Olivér: az Adria csak átmeneti megoldás lehet, a Barátság-vezeték kiesése hosszabb távon nagyon kockázatos
Ukrajna szándékosan akadályozza az olajszállítás újraindítását a Barátság-vezetéken keresztül, ezzel próbál politikai nyomást gyakorolni a régióra, elsősorban Magyarországra – mondta az InfoRádióban a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágvezetője. Hazánknak vannak tartalékai, de azokat havária helyzetekre tartják fenn, és nem azért vannak, hogy „politikai viták okozta ellátási nehézségekre nyújtsanak fedezetet” – tette hozzá.
Kaiser Ferenc: a NATO Sarkvidéki Őrszeme Trumpnak is szól, nem csak Kínának és az oroszoknak

Kaiser Ferenc: a NATO Sarkvidéki Őrszeme Trumpnak is szól, nem csak Kínának és az oroszoknak

A NATO Sarkvidéki Őrszem néven programot indít a térség biztonságának szavatolására. Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense szerint ez egyaránt szól a térségben egyre aktívabb Oroszországnak és Kínának, valamint az Egyesült Államoknak. Hangsúlyozta: a szövetség meg akarja mutatni az amerikai elnöknek, hogy nem kell megszereznie az USA-nak Grönlandot, hogy biztonságban legyen, de el is akarja rettenteni egy katonai beavatkozástól.
VIDEÓ
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.17. kedd, 18:00
Légrádi Tamás
a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elsöpri a harag Elon Muskékat az AI-os szexképek miatt

Elsöpri a harag Elon Muskékat az AI-os szexképek miatt

Világszerte egyre több kormány és szabályozó hatóság lép fel az Elon Musk xAI vállalatához tartozó Grok chatbot által generált szexuális tartalmú anyagok ellen. Január óta vizsgálatok, tiltások és szigorú követelések sora indult el, miután kiderült: a mesterséges intelligencia képes beleegyezés nélküli, szexuális jellegű deepfake képeket – köztük kiskorúakat ábrázoló felvételeket – előállítani.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?

Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?

Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US civil rights leader Jesse Jackson dies aged 84

US civil rights leader Jesse Jackson dies aged 84

Jackson, who marched with Martin Luther King Jr in the 1960s and later ran for president twice, died peacefully on Tuesday morning surrounded by his family.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 16. 21:50
Félelem és rettegés a Volkswagennél, újabb megtakarításról döntöttek
2026. február 16. 20:23
Meglepő fordulat az albérletpiacon – új számok érkeztek
×
×
×
×