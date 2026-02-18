ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. február 18. szerda
Pipeline and valve of chemical plant
Nyitókép: Getty Images/wenbin

Hortay Olivér: a Barátság vezeték tartós kiesése drasztikus áremelkedést hozna

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó
ELŐZMÉNYEK

A stratégiai kőolajkészletek felszabadítását kezdeményezte a Mol, hogy a Barátság kőolajvezeték leállása ellenére is fenn tudja tartani Magyarország és a régió ellátását. A stratégiai kőolajkészlet egyharmadát, vagyis 250 ezer köbméter kőolajat szabadítottak fel, ami hazánk egyhavi ellátását fedezi – mondta az InfoRádióban Hortay Olivér, a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának igazgatója.

A stratégiai tartalékok haváriahelyzetekre, veszélyhelyzetekre vannak fenntartva, így ez egy rendkívüli eseménynek minősül, hogy a Mol kérte az Energiaügyi Minisztériumot a tartalékok egy részének felszabadítására – mondta Hortay Olivér, a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának igazgatója.

A Mol 250 ezer tonna felszabadítását kezdeményezte, ami a rendelkezésre álló tartalékok mintegy harmada. A Barátság vezeték meghatározó pillérét jelenti hazánk és az egész régió kőolajellátásának. A magyar és a szlovák igények több mint kétharmada ezen a vezetéken keresztül érkezik, így az útvonal kiesése jelentős kihívás elé állítja az egész ellátórendszert. Abszolút ez az oka annak, hogy a Mol a tartalékok felszabadítását kérte – hangsúlyozta.

A vezeték január végén leállt, február elejére a javítási munkálatok megtörténtek, és azóta nem indul újra az olajszállítás. Ukrajna politikai zsarolásként, nyomásgyakorlásként akadályozza a vezeték újraindulását,

legalábbis erre utalt több vezető, a szlovák vezető és a magyar vezetés is. Ezért a Mol kénytelenné vált az Adria vezetéken növelni a beszerzéseit, viszont idő, mire ezek az új beszerzések, az új értékláncok nyersolajat biztosítanak az érintett finomítókba – tette hozzá, majd kifejtette: a Mol korábbi közlése alapján körülbelül március közepe, mire az új tankerhajók befuthatnak a horvát kikötőbe, és mire ezek a nyersolajszállítmányok felhozhatók Pozsonyba és Százhalombattára. De a Molnak ebben az átmeneti időszakban is szüksége van nyersolajra, és erre az átmeneti időszakra kéri a stratégiai tartalék mennyiségeit.

A szakértő szerint

ez a 250 ezer tonna jelentős mennyiségnek minősül, a stratégiai készleteinknek meghaladja a harmadát.

A készletek három hónapra elegendőek Magyarországnak, tehát most körülbelül egy hónapra elegendő tartalék felszabadítását kezdeményezte a Mol.

Ami a hosszú távú ellátás biztonságát illeti: még jelentős mértékben növelni lehet az Adria vezetéken történő beszerzések volumenét. Tehát a Barátság vezeték kiesése nem jelenne meg egy az egyben hiányként akkor sem, ha a vezeték tartósan leállna, de ezzel együtt nagyon jelentős problémákat okozna, ha a Barátság kőolajvezeték tartósan nem lenne elérhető – fogalmazott.

Történelmileg, földrajzilag, műszakilag a régió olajellátása úgy lett kiépítve, hogy a fő ellátási útvonalat a Barátság kőolajvezeték jelenti, az Adria vezeték pedig egy kiegészítő ellátási útvonal, amihez akkor nyúlunk, ha baj van.

Az Adria vezeték enyhítheti a Barátság kőolajvezeték kiesése okozta nehézségeket, de középtávon a kapacitása már nem elegendő ahhoz, hogy teljes egészében, megbízhatóan biztosítsa Magyarország és Szlovákia nyersolajigényeit. Ráadásul további kihívást okozna, hogy a finomítók hatékony működtetéséhez biztosítani kell az orosz és nem orosz nyersolaj bekeverési arányát, és ez is kérdésessé válhat, ha csak a horvát vezetéktől függünk. Arról nem is beszélve, hogy az elmúlt időszakban több vita is volt arról, hogy

a horvátok, ahogy az Adria vezeték jelentősége megnövekedett, nagyon jelentős mértékben megemelték a tranzitdíjakat,

tehát egy jóval költségesebb beszerzési útvonalról van szó. Összességében: ha a Barátság vezeték tartósan elérhetetlenné válna, az nagyon súlyos kihívásokat jelentene ellátási oldalról, csökkentené a rendelkezésre álló üzemanyag mennyiségét, kínálatát, és ezáltal drasztikus áremelkedést idézhetne elő – mondta az InfoRádióban Hortay Olivér, a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának igazgatója.

mol

hortay olivér

ukrajnai háború

barátság kőolajvezeték

Hortay Olivér: a Barátság vezeték tartós kiesése drasztikus áremelkedést hozna
A stratégiai kőolajkészletek felszabadítását kezdeményezte a Mol, hogy a Barátság kőolajvezeték leállása ellenére is fenn tudja tartani Magyarország és a régió ellátását. A stratégiai kőolajkészlet egyharmadát, vagyis 250 ezer köbméter kőolajat szabadítottak fel, ami hazánk egyhavi ellátását fedezi – mondta az InfoRádióban Hortay Olivér, a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának igazgatója.
Megkezdődött a genfi orosz–ukrán tárgyalás

Megkezdődött a genfi orosz–ukrán tárgyalás

Az ukrán főtárgyaló közlése szerint kedden az esti órákban véget ért az ukrajnai rendezésről amerikai közvetítéssel Genfben tartott orosz-ukrán egyeztetések első napja. Az orosz tárgyalódelegáció egyik tagja a TASZSZ orosz állami hírügynökségnek azt mondta, hogy a zártkörű megbeszélések első napja nagyon feszült légkörben folyt.
 

Ukrán EU-tagság - Magyarországon a parlament határoz

60 nap tűzszünet kell, hogy választásokat lehessen tartani, ez a minimum

Miért nem beszélünk idegen nyelveket? Légrádi Tamás, InfoRádió, Aréna
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
 
Előrelépés történt a béketárgyalásokon, rejtélyes külföldi alakulatról pusmognak - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán, percről percre

Előrelépés történt a béketárgyalásokon, rejtélyes külföldi alakulatról pusmognak - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán, percről percre

Oroszország és Ukrajna küldöttei Genfben tárgyalnak a háború lezárásáról, az amerikai közvetítők szerint számottevő előretörés történt. Amerikai lapok szerint külföldi F-16-os pilóták is segítik Kijev védelmét - Ukrajna ezt hosszas várakozás után cáfolta. A fronton a harcok intenzitása enyhén csökkent: az orosz erők továbbra is nagy erőkkel ostromolják Pokrovszk és Huljajpole városokat. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.

Súlyos tévhit dőlt meg az autóbalesetekről: a legtöbb mai kocsi nem nyújt rendes védelmet az utasoknak?

Súlyos tévhit dőlt meg az autóbalesetekről: a legtöbb mai kocsi nem nyújt rendes védelmet az utasoknak?

Egy friss törésteszt szerint egy 35 km/órás ütközés akár súlyosabb sérüléseket is okozhat, mint az eddig szabványosnak számító 50 km/órás baleset.

BBC
Business Sport Travel Science
I would scream in my sleep: Women from Syria's Alawite minority tell of kidnap and rape

I would scream in my sleep: Women from Syria's Alawite minority tell of kidnap and rape

The BBC hears harrowing accounts of assaults appearing to target the sect of former President Assad.

