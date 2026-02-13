Barátság: a javítást elvégezték, mégsem érkezik olaj Ukrajnából

A kőolajszállítás a Barátság vezeték déli ágán – amely Magyarországot és Szlovákiát látja el – január 27-e óta szünetelt, miután Lviv (Lemberg) térségében dróntámadás érte a hálózat infrastruktúráját. Bár a magyar külügyi források már a támadás idején jelezték, hogy maga a csővezeték nem sérült meg súlyosan, a keletkezett tűz és a technológiai folyamatok biztonsági leállítása miatt az olaj továbbítása megszakadt – írj a portfolio.hu.

Orosz olajipari források és a TASZSZ jelentése szerint az UkrTransNafta szakemberei február 6-án fejezték be a vészhelyzeti munkálatokat a Brody termelési és szabályozási állomáson.

A leállás az elmúlt napokban diplomáciai feszültséget is okozott. Andrii Sybiha ukrán külügyminiszter csütörtöki nyilatkozatában emlékeztetett: a tranzit leállásáért az orosz légitámadások a felelősek, amelyek az ukrán energetikai hálózatot célozták. Kijev szerint a szállítási problémák közvetlen oka az orosz agresszió, amellyel kapcsolatban Magyarországnak és Szlovákiának Moszkva felé kellene tiltakoznia.

A jelenlegi helyzet kísértetiesen hasonlít a 2025. augusztusi incidensre, amikor az oroszországi Brjanszk megyében található szivattyúállomást érte találat, ami szintén átmeneti, többnapos kiesést okozott a magyarországi importban.

Ellátásbiztonság Magyarországon

A magyar kormány és a Mol korábbi tájékoztatásai szerint az ország kőolajellátása a Barátság vezeték szünetelése esetén is biztosított. A stratégiai készletek, valamint az Adria-kőolajvezetéken keresztüli alternatív szállítási útvonalak elegendő tartalékot jelentenek a finomítók folyamatos működéséhez a tranzit újraindulásáig.