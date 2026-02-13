ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.61
usd:
319.76
bux:
126964.02
2026. február 13. péntek Ella, Linda
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Barátság II. kőolajvezetéknek a Mol Dunai Finomítójába belépő vezetéke a főelzáró csappal, előtérben emléktábla Százhalombattán 2013. július 25-én. A Dunai Finomító a Mol-csoport legnagyobb, Magyarország egyetlen kőolaj-feldolgozó létesítménye.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Barátság: a javítást elvégezték, mégsem érkezik olaj Ukrajnából

Infostart

Az orosz TASZSZ hírügynökség közleménye szerint az ukrajnai kőolaj-tranzitot biztosító UkrTransNafta technikailag befejezte a Barátság kőolajvezeték január végi leállását okozó károk elhárítását. Bár a rendszer készen áll az üzemelésre, a szállítások tényleges újraindításához még az ukrán vállalat vezetésének jóváhagyása szükséges.

A kőolajszállítás a Barátság vezeték déli ágán – amely Magyarországot és Szlovákiát látja el – január 27-e óta szünetelt, miután Lviv (Lemberg) térségében dróntámadás érte a hálózat infrastruktúráját. Bár a magyar külügyi források már a támadás idején jelezték, hogy maga a csővezeték nem sérült meg súlyosan, a keletkezett tűz és a technológiai folyamatok biztonsági leállítása miatt az olaj továbbítása megszakadt – írj a portfolio.hu.

Orosz olajipari források és a TASZSZ jelentése szerint az UkrTransNafta szakemberei február 6-án fejezték be a vészhelyzeti munkálatokat a Brody termelési és szabályozási állomáson.

A leállás az elmúlt napokban diplomáciai feszültséget is okozott. Andrii Sybiha ukrán külügyminiszter csütörtöki nyilatkozatában emlékeztetett: a tranzit leállásáért az orosz légitámadások a felelősek, amelyek az ukrán energetikai hálózatot célozták. Kijev szerint a szállítási problémák közvetlen oka az orosz agresszió, amellyel kapcsolatban Magyarországnak és Szlovákiának Moszkva felé kellene tiltakoznia.

A jelenlegi helyzet kísértetiesen hasonlít a 2025. augusztusi incidensre, amikor az oroszországi Brjanszk megyében található szivattyúállomást érte találat, ami szintén átmeneti, többnapos kiesést okozott a magyarországi importban.

Ellátásbiztonság Magyarországon

A magyar kormány és a Mol korábbi tájékoztatásai szerint az ország kőolajellátása a Barátság vezeték szünetelése esetén is biztosított. A stratégiai készletek, valamint az Adria-kőolajvezetéken keresztüli alternatív szállítási útvonalak elegendő tartalékot jelentenek a finomítók folyamatos működéséhez a tranzit újraindulásáig.

Kezdőlap    Külföld    Barátság: a javítást elvégezték, mégsem érkezik olaj Ukrajnából

oroszország

ukrajna

olaj

barátság kőolajvezeték

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Lesújtó képet festett a transzatlanti kapcsolatokról a német kancellár

Lesújtó képet festett a transzatlanti kapcsolatokról a német kancellár

Történelmi időkben történelmi konferenciát nyitott meg pénteken délután Friedrich Merz. A bajor főváros immár 62. alkalommal házigazdája a Müncheni Biztonsági Konferenciának, amelyen mintegy 120 ország képviselteti magát. Beszédében a német kancellár a transzatlanti kapcsolatok válságára utalt, és ennek kapcsán az európai összefogás szükségességét emelte ki. Beszélt a franciákkal folytatott nukleáris témájú megbeszélésekről is.
Hankó Balázs: 850 milliárd forintot fordítunk kulturális fejlesztésekre

Hankó Balázs: 850 milliárd forintot fordítunk kulturális fejlesztésekre

Korántsem került le az Iparművészeti Múzeum épületének felújítása a napirendről – hangsúlyozta Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter az InfoRádió Aréna című műsorában. Beszélt a Közlekedési Múzeum, a Természettudományi Múzeum és a Mezőgazdasági Múzeum jövőjéről, a költözésekről is.
 

Hankó Balázs: a tavalyinál ötezer diákkal többnek biztosítunk államilag támogatott helyet a felsőoktatásban

VIDEÓ
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.16. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
EU-s recept, amiben éppen a „hagyma” lehet az, amitől nem lesz sírás

EU-s recept, amiben éppen a „hagyma” lehet az, amitől nem lesz sírás

Miközben az elmúlt nyolc évtizedben az egyre szorosabb unió felé rángatták előre magukat, az európai föderalisták nemes célok lobogói alatt meneteltek. Először jött egy európai „Tanács”, később számos, mindenféle szabadkereskedelmi „Társulásra” épülő európai „Közösség”. Azután 1993-ban megszületett az európai „Unió”. Sokak számára a következő nyilvánvaló lépés az Európai Egyesült Államok. Nem addig van a! Ehelyett a kontinentális összeborulás új és váratlan formája szökkent szárba: az "Európai Hagyma".

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Emlékszel még a magyar költők legszebb szerelmes verseire? Teszteld, jól ismered-e őket!

Kvíz: Emlékszel még a magyar költők legszebb szerelmes verseire? Teszteld, jól ismered-e őket!

Valentin-nap apropóján arra vagyunk kíváncsiak, mennyire ismered a magyar költők híres szerelmes verseit, múzsáit, szerelmi költeményeik legismertebb sorait.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
World's rules-based order 'no longer exists', Germany's Merz warns

World's rules-based order 'no longer exists', Germany's Merz warns

"Our freedom is not guaranteed" in an era of big powers, the German chancellor tells Munich's security summit.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 13. 17:44
Lesújtó képet festett a transzatlanti kapcsolatokról a német kancellár
2026. február 13. 17:22
Festékszóróval fújtak le magyar feliratokat Szatmárnémetiben
×
×
×
×