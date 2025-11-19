ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 19. szerda
Kompresszorállomás a Szibériából Európába földgázt szállító Yamal-vezeték németországi szakaszán, a lengyel határ mentén fekvő Mallnowban 2022. július 11-én. Ezen a napon megkezdődött az Oroszországból Németországba földgázt szállító csővezeték, az Északi Áramlat 1 tervszerű leállítása a rendes évi karbantartási munkák elvégzéséhez, a Yamal-vezetéken pedig május óta nem érkezik földgáz, amikor a Gazprom orosz állami gázipari monopólium leállította a gázszállítást a tranzitországként is szolgáló Lengyelországba.
Nyitókép: MTI/EPA/Filip Singer

Felértékelődött Magyarország szerepe Ukrajna számára

Infostart / InfoRádió - Kocsonya Zoltán
ELŐZMÉNYEK

A gázinfrastruktúrát érő orosz támadások miatt Ukrajna hónapról hónapra növeli az orosz gáz importját Magyarországon keresztül. Hazánk havonta körülbelül 300 millió köbméternyi mennyiséget exportál Ukrajnába az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzése szerint. Olekszij Anton az InfoRádióban elmondta: az ukrajnai helyzet súlyosbodása elsősorban attól függ, hogy Oroszország mennyire növeli a támadások intenzitását a következő időszakban.

Az elmúlt hetekben több orosz támadás is érte Ukrajna földgázkitermelő létesítményeit, amelyek az ország gázellátását is megrendítették. A kieső mennyiséget Ukrajna egyre nagyobb mértékben importtal pótolja, és ebben az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzése szerint Magyarország kulcsszerepet játszik.

Olekszij Anton az InfoRádióban azt mondta, Ukrajna energetikai infrastruktúráját 2022 februárja óta folyamatosan támadják az oroszok, és ez az offenzíva 2025 eleje óta vált igazán intenzívvé, miután Ukrajna leállította az orosz gáz tranzitját a Testvériség vezetéken keresztül. Emlékeztetett, hogy Moszkva erre azzal reagált, hogy egy időre leállította az ukrán gázkitermelés mintegy 40 százalékát, azóta pedig az ukránok egyre inkább importra szorulnak. Az őszi támadások még ennél is „keményebbe”n érintették az ukrán földgáztermelést: az október–novemberi drón- és rakétacsapások egyszerre két olyan kelet-ukrajnai megyét érintették (Harkiv és Poltava), ahol a legjelentősebb a kitermelés, majdnem 60 százalékos visszaesést okozva. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője szerint ez azt eredményezi, hogy

Ukrajna a saját gázfogyasztását saját kitermelésből már nem tudja pótolni.

A gázellátás jelenleg kritikus helyzetben van Ukrajnában, ezért elengedhetetlen az import, és ebből a szempontból Magyarország szerepe jelentősen felértékelődött. Olekszij Anton úgy fogalmazott, bár hazánk nem rendelkezik igazán nagy kapacitásokkal, a szóba jöhető útvonalak közül a magyarországi a legolcsóbb. Emiatt Ukrajna hónapról hónapra növeli a gáz importját Magyarországon keresztül. Számszerűsítve ez azt jelenti, hogy Magyarország havonta körülbelül 300 millió köbméternyi mennyiséget exportál Ukrajnába.

Forrás: Ukraine GTS/Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány
Forrás: Ukraine GTS/Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány

Ennek a gáznak az eredetéről azt lehet valószínűsíteni, hogy Románián és Ausztrián keresztül érkezik Magyarországra, onnan pedig Ukrajnába, a nagyobb része pedig valószínűleg orosz gáz az elemző szerint. A gyakorlatban ez úgy működhet, hogy Ukrajna közvetítőkön keresztül megveszi az orosz eredetű vagy az orosz kevert gáz, és a legolcsóbb útvonalon érkezik meg az országba.

A tanulmány szerint Ukrajna számára a legkedvezőbb lehetőségek a gázimportra a szlovák határon vannak: napi 42 millió köbméter kapacitással, ami havonta több mint 1,2 milliárd köbmétert jelent. Ennek hátránya azonban, hogy a tarifa itt a legmagasabb, körülbelül 7 euró megawattóránként. A második helyen Magyarország áll napi 9,75 millió köbméteres kapacitással, a harmadik pedig Lengyelország, napi 6 millió köbméterrel.

Forrás: Ukraine GTS/Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány
Forrás: Ukraine GTS/Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány

Magyarország ebből a szempontból kedvezőbb helyzetben van, mivel a tarifája a lengyellel azonos szinten mozog (2,5–3 euró/megawattóra között), de a kapacitása nagyobb és több helyből tudják behozni. A szlovák útvonal ugyan jelentős kapacitású, de az ár majdnem háromszorosa a magyarénak.

A kritikus ukrajnai helyzet súlyosbodása elsősorban attól függ, hogy Oroszország mennyire növeli a támadások intenzitását a következő időszakban.

Olekszij Anton úgy véli, a jelenlegi gázimport elegendő lehet Ukrajna számára, sőt, a kijevi vezetés folyamatosan arra törekszik, hogy a mennyiség növekedjen, miközben a gázfogyasztás és a gázfelhasználás a minimumon van.

„Ha az orosz támadások egyre gyakoribbá válnak, egyre több importra fog szorulni Ukrajna, ez pedig nyilván egyre több pénzt fog elszívni. A jövő attól függ, hogy az ukránok meg tudják-e védeni a gázinfrastruktúrájukat vagy sem” – magyarázta az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Felértékelődött Magyarország szerepe Ukrajna számára

oroszország

ukrajna

magyarország

import

infrastruktúra

gázszállítás

útvonal

olekszij anton

24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
