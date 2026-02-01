ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.42
usd:
321.78
bux:
128831.58
2026. február 1. vasárnap Ignác
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Századvég: az európaiak többsége nem támogatja Ukrajna gyorsított EU-csatlakozását

Infostart / InfoRádió - Varga Mónika
ELŐZMÉNYEK

Kiszivárgott információk szerint az Európai Bizottság könnyített eljárás keretében akár már 2027-ben felveheti Ukrajnát az EU-tagállamok közé, és Volodimir Zelenszkij is bizakodóan nyilatkozott a napokban az integrációval kapcsolatban. A Századvég felmérése szerint ugyanakkor az emberek többsége valamennyi tagállamban elutasítja a brüsszeli törekvést. Hortay Olivér az InfoRádióban azt mondta, még az Ukrajna csatlakozását leginkább támogató skandináv országokban is kisebbségben vannak a feltétel nélküli beléptetéssel egyetértők.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemrég bejelentette, hogy országa 2027-ben szeretne csatlakozni az Európai Unióhoz. Az ukrán államfő múlt vasárnap, Vilniusban Gitanas Nauseda litván és Karol Nawrocki lengyel államfő jelenlétében tartott sajtótájékoztatóján közölte: Ukrajna már 2026 első felében készen állhat az összes tárgyalási fejezet megnyitására, és 2027-re teljes mértékben felkészült lehet. Ukrajna 2022-ben, Oroszország teljes körű inváziója után kapta meg az uniós tagjelölti státuszt, a csatlakozási tárgyalások pedig hivatalosan 2024-ben kezdődtek meg.

A Századvég Európa-projekt elnevezésű kutatása alapján viszont az uniós polgárok háromnegyede elutasítja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását.

Az adatfelvétel Európa 30 országában 30 ezer ember megkérdezésével CATI-módszerrel történt 2025. október 8-a és december 10-e között.

A Századvég Gazdasági folyamatok Kutatóintézet vezetője az InfoRádióban elmondta: a hazai felmérés során a megkérdezettek három válaszlehetőség közül választhattak, melyek az alábbiak voltak:

  • ne csatlakozzon Ukrajna az Európai Unióhoz
  • a megszokott, érdemalapú eljárás szerint csatlakozzon Ukrajna az Európai Unióhoz
  • a lehető leggyorsabban csatlakozzon Ukrajna az Európai Unióhoz

Hortay Olivér közölte: az uniós állampolgárok többsége valamennyi tagállamban elutasítja a harmadik opciót szorgalmazó brüsszeli törekvést. A kutatás szerint ugyanis uniós átlagban a felnőtt lakosságnak csak a 18 százaléka venné fel azonnal Ukrajnát az EU-ba, 43 százalékuk szerint inkább be kellene tartani a megszokott, érdemalapú eljárást, 32 százalékuk pedig teljesen elutasítja a csatlakozását.

Forrás: Századvég, Európa Projekt
Forrás: Századvég, Európa-projekt kutatás

Az intézetvezető felhívta a figyelmet arra, hogy a felmérés alapján „nincs olyan EU-tagállam, ahol a brüsszeli elit álláspontjával megegyező lenne a domináns vélemény”. Még az Ukrajna csatlakozását leginkább támogató skandináv országokban is kisebbségben vannak a feltétel nélküli beléptetéssel egyetértők. Finnországban a válaszadók 32 százaléka, míg Svédországban a 35 százalékuk válaszolta azt, hogy a lehető leggyorsabban kellene csatlakoznia az unióhoz Ukrajnának.

A skála másik végén Magyarország és Ausztria áll: ezekben az országokban a felnőtt lakosság 93, illetve 83 százaléka utasítja el Ukrajna azonnali felvételét az EU-ba.

A kutatás során arra is kíváncsiak voltak, hogy milyen aggályok merülnek fel az európaiakban Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban.

A legtöbben a helyi gazdák sorsa, helyzete miatt aggódnak. Hortay Olivér szerint a válaszokból arra lehet következtetni, hogy az uniós állampolgárok attól tartanak, Ukrajna integrációjával és az ukrán gabonadömpinggel a helyi gazdálkodók, mezőgazdasági termelők nehéz helyzetbe kerülhetnek. A válaszadók csaknem 60 százaléka tart ettől a lehetőségtől.

Ezzel összefüggésben a többség problémásnak tartja azt is, hogy az ukrán gabonadömping akár komoly élelmiszer-biztonsági kockázatokkal is járhat. A szakértő szerint nagy multinacionális vállalatok Ukrajnában alacsonyabb élelmiszer-biztonsági minőségi előírások mellett koncentráltan termelhetnek. Ha pedig ezek a termékek korlátlanul áramlanának be az uniós tagországokba, Hortay Olivér szerint nem lehetne teljesen kizárni a biztonsági kockázatokat.

Forrás: Századvég, Európa Projekt
Forrás: Századvég, Európa-projekt

Emlékeztetett, hogy az elmúlt napokban a nemzetközi és a hazai nyilvánosságot is tematizálta az a hír, hogy egy kiszivárgott dokumentum szerint a következő években mintegy 1500 milliárd dolláros költségtömeg jelenne meg Ukrajnában. Ezzel kapcsolatban Hortay Olivér megjegyezte: az amerikaiak már korábban jelezték, hogy nem járulnak hozzá ezekhez a költségekhez, így vélhetően „az összeg kifizetésének az oroszlánrésze az Európai Unióra hárulna”.

A kutatás szerint az uniós állampolgárok attól is tartanak, hogy Ukrajna felvételével csökkenni fognak azok a központi uniós források, amelyek különböző fejlesztésekre, agrártámogatásokra és egyéb fontos célokra vehetők igénybe.

A válaszadók több mint fele azt nyilatkozta, aggódik amiatt, hogy Ukrajna integrációjának következményeként megnövekedhet a bűnözés hazájában.

Hortay Olivér szerint ezt a félelmet történelmi tapasztalatok válthatják ki, illetve azt is kiemelte, hogy ez az aggály különösen az Ukrajnához közel fekvő országokban vehető észre.

A Századvég Gazdasági folyamatok Kutatóintézet vezetője elmondta: a történelmi tapasztalatok azt mutatják, hogy egy háború lezárását követően jelentős gondokat okozhat a „problémás kivándorlók” helyzete, ami a környező országokban, ha átmenetileg is, de drasztikusan megemeli a biztonsági kockázatokat.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Külföld    Századvég: az európaiak többsége nem támogatja Ukrajna gyorsított EU-csatlakozását

ukrajna

kutatás

élelmiszer-biztonság

uniós források

bűnözés

századvég

eu-csatlakozás

aggodalom

biztonsági kockázat

hortay olivér

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Borul sok minden, felkészültünk erre? – augusztustól jönnek a visszaváltható ételhordók

Borul sok minden, felkészültünk erre? – augusztustól jönnek a visszaváltható ételhordók
Az Európai Unió szerint a csomagolások életciklusát fenntarthatóvá kell tenni, ösztönözve a hulladékmentességet és a valódi körforgásos gazdaságot. Ennek érdekében hamarosan életbe lép az a rendelet, amely kötelezővé teszi az újrahasználható rendszerek alkalmazását. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az éttermeknek, büféknek vagy saját visszaváltó rendszert kell kiépíteniük, vagy csatlakozniuk kell professzionális edénymegosztó hálózatokhoz. Jánosi István, a Körkörös.hu egyik alapítója az InfoRádióban ötletként felvetette: a többször használatos edényeket is be lehetne vonni a visszaváltási rendszerbe, és akkor visszakerülnének a körforgásba.
Donald Trump „venezuelai helytartója”: Marco Rubio bizarr pénzügyi megoldásról beszélt

Donald Trump „venezuelai helytartója”: Marco Rubio bizarr pénzügyi megoldásról beszélt

Donald Trump külügyminisztere lett a venezuelai beavatkozás kulcsfigurája: Marco Rubio a Nicolás Maduro-rendszer bukásának fő stratégája volt, és most ő felügyeli, pontosan végrehajtják-e Washington utasításait, az olajhoz való hozzáféréstől a biztonsági és politikai átmenetig. A héten egy tett egy ellentmondásos kijelentést arról, hová kerül az eladott venezuelai olajból származó pénz.
 

Irán súlyos fenyegetést tett közzé

VIDEÓ
Milánó 2026: lehet magyar érem a Liu-fivérek nélkül? Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.02. hétfő, 18:00
Tárnok Balázs
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet kutatásért felelős igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Súlyos harcok dúlnak az atomhatalom területén: ropognak a fegyverek, rengeteg lázadót megöltek

Súlyos harcok dúlnak az atomhatalom területén: ropognak a fegyverek, rengeteg lázadót megöltek

A pakisztáni biztonsági erők 145 fegyveres lázadót öltek meg 40 óra leforgása alatt a szélsőséges szeparatisták összehangolt támadásai után a délnyugat-pakisztáni Beludzsisztán tartományban - közölték a helyi hatóságok vasárnap.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai az 5. játékhéten

Friss! A Hatoslottó nyerőszámai az 5. játékhéten

Na, vajon elvitte valaki a gigászi főnyereményt a hatos lottó 5. heti sorsolásán?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Epstein sent $75,000 to accounts linked to Mandelson, files suggest

Epstein sent $75,000 to accounts linked to Mandelson, files suggest

Lord Mandelson says he has no record or recollection of receiving the sums and does not know if the documents are authentic.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 1. 15:15
Tragikus nap ez, több tízezer kutyát ölnek meg február 1-jén
2026. február 1. 15:00
Volodimir Zelenszkij: a héten tárgyalunk az oroszokkal
×
×
×
×