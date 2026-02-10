ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 10. kedd
Hungarian forint, A woman holds a file with money in her hand, Financial and budget concept
Nyitókép: Andrzej Rostek/Getty Images

Többlettel zárt a magyar költségvetés

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

A fegyverpénz kifizetésének ellenére is pozitív az egyenleg.

Az államháztartás központi alrendszere januárban 32,3 milliárd forintos többlettel zárt, tavaly ugyanekkor még mínuszos volt az egyenleg – mondta el Csiki Gergely, a Portfolio elemzője az InfoRádióban. Hozzátette, a korábbi években volt, hogy akár 200 milliárd forintot is kitett a többlet.

Több egyszeri tétel is befolyásolta a 2026-os év januári hónapját. Ilyen volt például a 450 milliárd forintos keretösszegű fegyverpénz-program. Az adó-, járulékvonzatoktól, illetve a szociális hozzájárulási adó vonzatától megtisztítva ez a tényleges egyenlegrontó hatás 300 milliárd forint alatt volt. Mindeközben az Európai Uniótól is érkezett forrás, amelynek nagy részét tavaly decemberre várták, de így a januári egyenleget javította a beérkező 240 milliárd forint. Szintén javított az egyenlegen az, hogy a kamatkiadások összege is alacsonyabb volt, 179 milliárd forint értékű. Ez 206 milliárd forinttal volt alacsonyabb, mint a 2025 januári összeg.

A költségvetés egyenlege megtisztítva 32 milliárd forintos lett,

ami „nagyjából beleillik” a korábbi évek képébe – hangsúlyozta Csiki Gergely.

Februárban fog jelentkezni pénzforgalmi hatásként az egyenlegben például a kétgyermekes édesanyák SZJA-mentességének érvényesülése, valamint a családi adókedvezmény további növelése. „Torzíthatják” a februári egyenleget a fegyverpénznek a következményei, mivel annak adóvonzatát az érintett minisztérium februárban fizeti majd be a költségvetésbe. Ezen felül több száz milliárd forintos, jelentős tétel lesz a 14. havi nyugdíj első heti része, emellett a 13. havi nyugdíj is 4-500 milliárd forinttal meg szokta terhelni a költségvetés kiadási oldalát – tette hozzá az elemző.

költségvetés

csiki gergely

fegyverpénz

