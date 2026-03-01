ARÉNA - PODCASTOK
This detailed world map features the borders of each country, creatively overlaid with their respective national flags. A comprehensive and visually striking representation of the global nations in a single frame, ideal for educational resources, geographic illustrations, and presentations. Credit: https://www.nasa.gov/topics/earth/images
Nyitókép: Hacer Keles

Iráni háború: újabb robbanások Teheránban, erősödnek a csapások, két nap után nem látszik a vége

Infostart

Vasárnap este újra erős robbanások rázták meg Teheránt. Miközben Donald Trump szerint Irán már tárgyalna, az amerikai–izraeli légicsapások ereje fokozódik. Bár katonai vezetőinek többségét megölték, Irán vasárnap mégis több száz rakétával és drónnal támadott meg egy sor országot. Lezárták a Hormuzi-szorost, a világ kőolaj-ütőerét, és az egész Közel-Keleten leállt a légi közlekedés – 4200 magyar rekedt például az Emirátusokban. Ilyen volt az iráni háború második napja.

Erős robbanások rázták meg az iráni fővárost vasárnap este az amerikai–izraeli légicsapások következtében – közölte az állami média. A sajtóban megjelent felvételeken egy nagy tűzgolyót és sűrű füstfelleget lehetett látni Teherán felett.

Eltalálták az állami tévét, a titkosszolgálati minisztériumot és a nukleáris hatóságot

Az ISNA helyi hírügynökség beszámolója szerint találat érte az állami rádió- és televízió létesítményeit, megszakítva a műsorszórást. További értesülések szerint eltalálták az iráni nukleáris hatóság székhelyét is.

Két szemtanú szerint izraeli találat érte a főváros Gandhi nevű utcájának térségében található kórházat. A beszámolók szerint az egészségügyi létesítmény súlyos károkat szenvedett, a pácienseket evakuálják.

Az al-Hadasz televízió szerint a Teherán északi részén található titkosszolgálati minisztérium épületét is találat érte.

Kiiktatták az iráni légvédelmet, fokozzák a csapásokat

Két napja tart az iráni háború, és nem látszik a vége, sőt, mintha fokozódnának a harcok és a feszültség, miután szombaton az Egyesült Államok és Izrael hatalmas légitámadás-sorozatot indított Irán ellen. Több száz ponton támadtak, gyakorlatilag kiiktatták az iráni légvédelmet, és megölték Irán katonai csúcsvezetőit: meghalt Ali Hamenei, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője, és mintegy 40 magasrangú iráni tisztviselő, köztük a hadsereg topvezetői: a védelmi miniszter, a vezérkari főnök és a Forradalmi Gárda vezetője. Iráni jelentések szerint Észak-Iránban találat ért egy lányiskolát, ahol 147 diáklány meghalt. Izrael és az Egyesült Államok közölte, „vizsgálják az ügyet”, Izrael szerint „nem volt katonai operációjuk a térségben”.

Donald Trump amerikai elnök szerint „terv szerint halad” az Irán elleni légi hadjárat, és mint fogalmazott, Irán új vezetése „tárgyalni akar, amit el is fogadtam, beszélek velük. Túl sokáig vártak”.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök közölte, az Iráni elleni csapások a következő napokban erősödni fognak, és hálás Donald Trump elnöknek, hogy az amerikai haderővel együtt

most teljesül, „amit 40 éve remélünk, hogy megsemmisítő csapást mérünk a terrorista iráni rezsimre”.

„Az erőink jelenleg Teherán szívében csapnak le növekvő intenzitással, amely fokozódni fog a következő napokban. A biztonsági szolgálataink információi alapján folytajuk a hadjáratot” – fogalmazott.

Az iráni tömeges válaszcsapás az egész Közel-Keletet sújtotta

De mindeközben Irán vasárnap mégis képes volt egy hatalmas válaszcsapásra. Rakéták és drónok százait lőtte ki Izrael és a Közel-Kelet egy sor országa felé.

  • Az Egyesült Arab Emírségekben,
  • Izraelben és
  • Kuvaitban is

halálos áldozatokat követelt a támadássorozat, de iráni rakéták csapódtak be

  • Ománban,
  • Bahreinben,
  • Katarban,
  • Szaúd-Arábiában,
  • Jemenben,
  • Irakban, és még
  • két Ciprus felé tartó iráni rakétát is elfogott a brit légierő.

Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő megerősítette: legkevesebb tíz ember meghalt az iráni válaszcsapásokban Jeruzsálem közelében, Bet Shemeshben, illetve Tel-Avivban.

Légtárzár az egész térségben, lezárva a nagy repterek

Az egyre eszkalálódó háborús események miatt a térségben gyakorlatilag az összes légtér zárva van.
A repülés tilos, repülőgépek számára sem le-, sem felszállási engedélyt nem adnak.

A világ legnagyobb légitársaságai, mint az Emirates, a Qatar Airways vagy az Etihad gyakorlatilag szüneteltetik a térségben az üzemelésüket. Hétfő reggel, délelőtt ígértek újabb információkat ebben a kérdésben.

Vasárnap 28 járatot töröltek a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren

a közel-keleti helyzet miatt, egyes járatok státusza egy napon belül is változhat – közölte a Budapest Airport.

4200 magyar rekedt az Egyesült Arab Emírségekben

Az Egyesült Arab Emirátusokban több ezer magyar ember tölti a szabadságát, közülük 2271-en regisztráltak konzuli védelemre – közölte Szijjártó Péter külügyminiszter. Tudatta, hogy egyeztetett telefonon emírségekbeli kollégájával, Abdullah bin Zajed al-Nahjannal, aki elmondta, hogy az ő regisztrációjuk szerint

4200 magyar állampolgár tartózkodik jelenleg az országban, és az Emirátusok turisztikai ügynöksége átvállalja az ott rekedő turisták szállásköltségeit.

Bár a szárazföldi átkelők jelenleg Omán irányába még nyitva vannak, de azt kérik az emirátusoki hatóságok, hogy „mindenki inkább maradjon a tartózkodási helyén. Az összes létező változat közül ez a legbiztonságosabb jelenleg” – hangsúlyozta Szijjártó Péter.

Reszketa világ kőolajpiaca, lezárták a Hormuzi-szorost, a fő ütőerét, nagy drágulás jöhet

Miután Irán közölte, hogy válaszul az amerikai–izraeli légitámadásokra lezárják a világ egyik fő „kőolaj-ütőerét”, a Hormuzi-szorost, iráni rakétatalálat ért egy olajtankert. Legalább 150 tartályhajó, köztük nyersolaj- és cseppfolyósított földgázt szállító hajók horgonyoztak le a Hormuzi-szoroson túli nyílt öbölben, és további tucatnyi a szoros másik oldalán.

A világ kőolajpiacán nagy változások jöhetnek, akár nagy áremelkedés is elképzelhető.

A magyar kormány szerint ebben a kiélezett helyzetben különösen fontos, hogy Ukrajna újraindítsa a szállítást a Barátság kőolajvezetéken Magyarország felé.

Öröm és gyász, tömegtüntetések a rezsim ellen és mellett

Iránban és világszerte is egyszerre ünnepelnek és gyászolnak az iszlamista rezsim hívei és ellenfelei. Teheránban egy nappal a háború kezdete után, vasárnap reggel százezres tömegtüntetést tartottak a rezsimpártiak, amelyen Ali Hamenei, az amerikai–izraeli légitámadások során megölt vallási és politikai vezető fotóit lobogtatták, és bosszút követeltek.

Előző éjjel viszont a csendes utcák felett az örömujjongás hangjai hallatszottak: minden tömbházban égtek a lámpák, nyitva voltak az ablakok, és sípolás, kiabálás, ujjongás, néhol tűzijátékok hangja hallatszott, miközben halált kiáltottak az iszlamista rezsimre.

Világszerte az Irán „felszabadításáért” tüntetők, köztük tízezrével az iráni diaszpóra tagjai hatalmas tüntetéseken ünnepelték Ali Hamenei és a rezsim topvezetőinek halálát. Eközben Amerikában „El a kezekkel Irántól!”, „Békét Iránnak!” jelszavakkal a katonai akció elleni tüntetéseket is tartottak.

„Hadüzenet a muszlimoknak” Ali Hamenei ajatollah megölése Irán elnöke szerint. „Bosszút állni Irán legitim joga és kötelessége” – mondta Maszúd Peszeskján iráni elnök.

A sah fia már bejelentkezett

„Nem ismétlődhet meg az iraki káosz” – üzente Reza Pahlavi, az 1979-ben az iszlamisták által megbuktatott iráni sah fia, aki közölte: részt venne Irán átmeneti kormányzásában, ha Ali Hamenei ajatollah halála után megbukik az iszlamista rezsim. Népszavazással megerősített új alkotmányt, majd szabad választásokat szeretne.

De eközben Iránban lezajlott a formális „utódlás”: háromtagú vezetői tanács veszi át átmenetileg Irán irányítását Ali Hamenei ajatollah halála után – jelentette vasárnap az iráni állami média. A testület élén Maszúd Pezeskján elnök, Mohszeni Ejei Gholámhoszein igazságügyi vezető, valamint az Őrök Tanácsának egyik tagja áll. A trió a legfelsőbb vezető alkotmányos feladatait látja el addig, amíg a 88 tagú Szakértők Gyűlése kijelöli Hamenei utódját.

Donald Trump: „vegyétek kezetekbe a sorsotokat!”

Donald Trump amerikai elnök viszont vasárnap hajnalban azt üzente az iráni népnek: most húzódjanak fedezékbe, amíg hullanak a bombák, „aztán ha vége, vegyék a saját kezükbe az országuk sorsát, mert ez a mostani egy generációnként egyszer adódó pillanat.”

Az iráni háború második napjának összes hírét elolvashatja percről percre tudósításunkban.

