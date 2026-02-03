Visszatérítést kapnak a megyei jogú városok

Magyarország, a közjó és a magyar polgárok szolgálata közös cél – mondta el Navracsics Tibor területfejlesztési és közigazgatási miniszter a megyei jogú városok vezetőivel kötött megállapodások aláírásakor.

Az érintett megyei jogú városok idén összesen 5,3 milliárd forintot kapnak vissza a Versenyképes Járások programból, így tehát Debrecen, Eger, Esztergom, Győr, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nagykanizsa, Nyíregyháza, Sopron, Szeged, Székesfehérvár, Szolnok, Szombathely, Tatabánya és Veszprém is részesül a forrásból – hangzott el.

Navracsics Tibor hangsúlyozta, hogy a Versenyképes Járások Program második éve fut, segítségével a hazai települések több mint kilenctizedében valósul meg idén valamilyen fejlesztés a szolidaritási hozzájárulás befizetésének köszönhetően. A szolidaritási hozzájárulást a magasabb iparűzésiadó-erőképességgel rendelkező települési önkormányzatoknak kell fizetnie.

Mint elhangzott, ezzel a központi költségvetés a kevesebb adóbevétellel gazdálkodó önkormányzatok működését finanszírozza, amennyiben a befizetésekből felesleg marad, azt a Megyei Jogú Városok Szövetségével kötött egyezség értelmében a városok visszakapják.

A Versenyképes Járások program néha ugyan minimális sérelemmel jár, de összességében a közjót szolgálja

– emelte ki a területfejlesztési és közigazgatási miniszter.

Hozzátette, amikor azt az egy dolgot nézzük, amely alapvetően feladata mind az önkormányzatoknak, mind a nagyvárosoknak, mind pedig a kormánynak, tehát a közjó szolgálata, akkor félretehetjük a szimpátiát, az antipátiát, és a politikai ideológiákat. Mindannyiunknak az a közös célja, hogy Magyarország és a magyar polgárok a jövőben boldogabban élhessenek.