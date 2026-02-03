ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 3. kedd Balázs
Nyitókép: Unsplash.com

Visszatérítést kapnak a megyei jogú városok

Infostart / InfoRádió - Varga Mónika

Ez a második éve futó Versenyképes Járások Programnak köszönhető.

Magyarország, a közjó és a magyar polgárok szolgálata közös cél – mondta el Navracsics Tibor területfejlesztési és közigazgatási miniszter a megyei jogú városok vezetőivel kötött megállapodások aláírásakor.

Az érintett megyei jogú városok idén összesen 5,3 milliárd forintot kapnak vissza a Versenyképes Járások programból, így tehát Debrecen, Eger, Esztergom, Győr, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nagykanizsa, Nyíregyháza, Sopron, Szeged, Székesfehérvár, Szolnok, Szombathely, Tatabánya és Veszprém is részesül a forrásból – hangzott el.

Navracsics Tibor hangsúlyozta, hogy a Versenyképes Járások Program második éve fut, segítségével a hazai települések több mint kilenctizedében valósul meg idén valamilyen fejlesztés a szolidaritási hozzájárulás befizetésének köszönhetően. A szolidaritási hozzájárulást a magasabb iparűzésiadó-erőképességgel rendelkező települési önkormányzatoknak kell fizetnie.

Mint elhangzott, ezzel a központi költségvetés a kevesebb adóbevétellel gazdálkodó önkormányzatok működését finanszírozza, amennyiben a befizetésekből felesleg marad, azt a Megyei Jogú Városok Szövetségével kötött egyezség értelmében a városok visszakapják.

A Versenyképes Járások program néha ugyan minimális sérelemmel jár, de összességében a közjót szolgálja

– emelte ki a területfejlesztési és közigazgatási miniszter.

Hozzátette, amikor azt az egy dolgot nézzük, amely alapvetően feladata mind az önkormányzatoknak, mind a nagyvárosoknak, mind pedig a kormánynak, tehát a közjó szolgálata, akkor félretehetjük a szimpátiát, az antipátiát, és a politikai ideológiákat. Mindannyiunknak az a közös célja, hogy Magyarország és a magyar polgárok a jövőben boldogabban élhessenek.

Gémesi György: egyes önkormányzatoknál komoly működési problémák lehetnek
Gémesi György: egyes önkormányzatoknál komoly működési problémák lehetnek
A fővárostól 2023-ban 58 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást vont le a Magyar Államkincstár. Ez az összeg 2026-ban már elérheti a 100 milliárd forintot. Győrtől 13, Debrecentől pedig csaknem 12 milliárdot vonnak majd el. A fővárosi kerületek közül Óbudának kell a legnagyobb összegről, csaknem 6 milliárd forintról lemondania. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke az InfoRádióban azt mondta, sok település egyszerűen nem fogja tudni kigazdálkodni a kieső összegeket, ami alapvető szolgáltatások fenntartását veszélyezteti.
