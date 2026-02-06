Orbán Viktor péntek reggel: átállítjuk a gazdaságot családalapú működésre

A Kossuth rádióban kezdte péntek reggelét Orbán Viktor miniszterelnök.

Donald Trump friss posztjára reagált először, amelyben az amerikai elnök feltétlen támogatásáról biztosította a jelenlegi magyar kormányt a választás előtt.

„Jól működtünk együtt, amikor első ízben volt elnöke az Egyesült Államoknak. Amerikában sikerrel jártunk, mert van egy nagy nemzetközi téma, amelyben egyetértünk. És nekik is szükségük van ránk. Európában csak mi vagyunk, aki folyamatosan azt az álláspontot képviselik, hogy ha Donald Trump lett volna az amerikai elnök, az ukrajnai háború ki sem tör. Tudja, hogy ha békét akar, kellenek európai szövetségesek” – ecsetelte a kormányfő.

Ennek hazai következményei is vannak: jönnek az amerikai cégek, arra a Magyarországra, amely a felső kategóriás befektetésekben kivétel Európában: miközben az amerikaiak mindenhonnan elviszik a befektetéseiket, hozzánk viszont hozzák.

De hogy jön-e a hetekben Donald Trump Magyarországra, azt Orbán VIktor közlése szerint „nem lehet tudni, ő dönt”.

Gazdaság, költségvetési hiány – „Történelmileg így alakult”

Az emelt bérek és nyugdíjfolyósítások hónapja február, ezekre van fedezet a költségvetésben Orbán Viktor szerint, aki úgy véli, történelmileg úgy alakult, hogy ilyen magas a költségvetési hiány – ami európában egyébként közepesnek számít. „Mi tartozunk, de jó lenne, ha nekünk tartoznának. De ez így alakult, az első világháború óta cipeljük az adósságot” – mondta.

Stabilnak nevezte, hogy

idén és jövőre is 5 százalékos lesz a GDP-arányos költségvetési hiány,

a befektetők ezt elfogadják, de van egy olyan vélemény is, amely szerint az ország túlköltekezik, de a kritikusoknak figyelmébe ajánlotta, hogy

a gazdaság 1 százalékos növekedése mellett is van 11 százalékos reálbér-növekedés,

van családtámogatás, adókedvezmény, anyák segítsége, minimálbér-emelés, ez havonta százezres bevételnövekedést is jelenthet; „átállítjuk a gazdaságot családalapú működésre, kis növekedés mellett is tudunk nagy segítséget nyújtani a családoknak” – fogalmazott.

13., 14. havi nyugdíj – „Epehányás” Brüsszelben

Tiszteletben tartja azok véleményét, akik tiltakoznak a 13. vagy a 14. havi nyugdíj ellen, csak „szamárságnak” tartja – a szamározásért azonnal elnézést is kért; „ma már nem szekercével verik be egymás fejét a más véleményűek, hanem megszámolják a fejeket, el kell fogadni, hogy van más vélemény is” – fogalmazott.

„A 14. havi nyugdíjtól epét hánynak Brüsszelben” – mondta, hozzátéve, a 14. havi nyugdíj eretnek gondolatnak számít Brüsszelben, ahol azt szeretnék, hogy multicégeknek vagy nekik adnánk ezt a pénzt, hogy az mehessen Kijevbe.

A Tisza Pártról

A Tisza Pártot brüsszeli kreálmánynak nevezte, amelynek a célja, hogy bábkormány legyen Magyarországon, nemzeti rendszer helyett brüsszeli rendszer jöjjön létre.

„Nem az a lényeg, hogy mit mond a Tisza, hanem hogy mit kell majd tennie.

A Tiszát két helyről finanszírozzák: Brüsszelből és Kijevből” – fejtegette a kormányfő.

Szerinte stratégia a hazugság az ellenzéki pártnál, hisz ha nem hazudnának, nem lehet választást nyerni. „Bejelentjük, hogy csalni fogunk, mert csak így lehet választást nyerni, ez a Tisza stratégiája” – nyomatékosította.

Azt is hazugságnak nevezte, hogy az orosz olaj és gáz nélkül fenntartható a rezsicsökkentés, ennek fényében értelmezhető, hogy a Shell küldött szakértőt a Tiszának Kapitány István személyében.

Veszélyek a háború miatt

A háborús veszélyről is szólt, illetve arról, hogy az EU-nak katonai szervezetté kell átalakulnia egyesek szerint: ez esetben az fenyeget, hogy mások soroznák be a magyar emberek, és az is veszély, hogy az oroszok lőni fognak azokra, akik Ukrajna területére lépnek.

A háború fizikai, romboló hatása előtt ma még csak a pénzügyi veszély érződik, de hogy a további veszélyeket el lehessen kerülni, Orbán Viktor szerint Magyarország csak védelmi szövetségben való részvételt támogat.

Ezért nem lehetséges szerinte Ukrajna EU- vagy NATO-tagsága sem, az ugyanis azonnali háborút jelent egész Európa számára, és ez még akkor is így van, ha „az Atlanti-óceán partján csak egy kávét kérnek”. Nekünk ez direkt veszély, nekik nem – mondta.

Kitiltások

Szólt még a kitiltott ukrán katonai vezető ügyéről is, ami azért szerinte annyira nem fogja megrendíteni Ukrajnát, de valahogy a magyarok halálát termű ukrán kényszersorozásra válaszolni kellett; az ukrán szörnyűségekhez pedig „Brüsszel falaz”, aminek nem érdekes a magyarok sorsa, „az csak nekünk fontos”.

Nemzeti petíció

Végül a nemzeti petíció ügyéről is szólt.

„Magyarország arra nem vállalkozik, hogy Magyarországnál nagyobb országokat legyűrjön egy vitában, de dolgom fellázadni a háború ellen, és ehhez szövetségeseket szerezni” – érvelt a miniszterelnök.

A magyarok egyetlen lehetősége szerinte kimaradni a háborúból, a rossz dologból: „az is jó, ha nem vagyunk benne a rossz dologban”. Ennek kifejezésére való a nemzeti petíció,