ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.83
usd:
321.9
bux:
133311.7
2026. február 4. szerda Csenge, Ráhel
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Money, magnifier and many charts.
Nyitókép: tadamichi/Getty Images

Elemző: az idén csökkenhet a költségvetés kamatkiadása

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Évek óta egyre több pénzt emészt fel a költségvetés kamatkiadása. 2025-ben csaknem 4000 milliárd forintot fordított Magyarország erre a célra, ami az éves GDP körülbelül 4-5 százaléka – tisztázta az InfoRádió megkeresésére Beke Károly, a Portfolio elemzője. Viszont a lakossági állampapírok utáni kamat kiadása folyamatosan csökkenhet.

2025-ben meghaladta a 4000 milliárd forintot a költségvetés kamatkiadása, ez majdnem 10 százalékkal magasabb volt még az előzetes tervnél is, nem sikerült tartani tehát a költségvetésben lefektetett tervet.

Mint Beke Károly, a Portfolio elemzője az InfoRádió megkeresésére elmondta, most már évek óta folyamatosan a kamatkiadások emelkedését látni, új ok nincs is mögötte.

„Még a 2020-as évek elején, amikor az infláció megugrott, akkor láttunk egy nagy emelkedést a kamatkiadások összegében, hiszen akkor magasabb kamatot kellett fizetni a magasabb infláció miatt a befektetőknek, de azóta sem sikerült teljesen visszarendeződnie ennek, tehát folyamatosan emelkedett a nominális kamatkiadás. Még a tavalyi évben is emelkedett 2024-hez képest, és ami az igazán szomorú, hogy 7 év alatt a négyszeresére emelkedett a költségvetés kamatkiadása; 2018-'19-ben nagyságrendileg ezermilliárd forintos tétel volt a költségvetésben, ez emelkedett mostanra 4000 milliárd forint fölé” – részletezte.

Hogy mi ennek a veszélye a magyar gazdaságra nézve, tekintettel arra, hogy több célján többször is változtatnia kellett a kormánynak, arról azt mondta, a veszély folyamatos, hiszen ha egy költségvetésnek nagyságrendileg a GDP 4-5 százalékát el kell költenie csak a kamatokra, akkor nagyon nehéz ennél lényegesen alacsonyabb költségvetési hiányt kihozni, hiszen ahhoz pozitív elsődleges egyenleg kellene, vagyis hogy a kamatfizetések nélküli egyenlegnek többletet kéne mutatnia, de ez nincs így, folyamatos a költségvetési hiány kamatkiadások nélkül is, és még növekszik is.

„Most arra lehet számítani, hogy az idei évben 1 százalék körül lehet az elsődleges hiány, erre jön még rá a GDP-arányosan 4 százaléknyi kamatkiadás. A pozitív dolog talán az, hogy az idei költségvetés tervezete csökkenő kamatkiadásokkal számol, a kormány megint azzal számol, hogy fordulat jön. Egy év múlva visszatérhetünk rá, hogy így történt-e.”

A csökkenő kamatkiadásokhoz az elemző szerint az kell, hogy a lakossági állampapírok jelentős kamatkifizetése lecsengjen, a tavalyi infláció alacsonyabb is volt már végül, 4,5 százalékos. A következő időszak kérdése viszont az lesz, hogy a csökkenő lakossági kamatkifizetést mennyire ellensúlyozza majd az intézményi forintállampapírok folyamatosan növekvő kamatkifizetése. „Ha a kettő kioltja egymást, akkor nehezen tud csökkenni a kamatkiadás” – fejtegette Beke Károly.

A kormány most azzal számol, hogy a tavalyi, nagyságrendileg 1600 milliárd forintról majdnem a felére esik vissza az idei kamatkifizetés, de az elemző szerint kérdés, hogy ez megvalósul-e, valóban ekkora esés lesz-e, vagy esetleg kisebb.

„Viszont az intézményi forintkötvények kamatkifizetése még az idén is 300 milliárd forinttal emelkedik, tehát ez részben ellensúlyozza a lakosságnak kifizetésre kerülő kevesebb kamatot, ezért mondtam azt, hogy ha esetleg a lakosságnál kisebb csökkenést látunk, vagy az intézményi piacon nagyobb lesz a növekedés a vártnál, akkor nagyon nehezen tud csökkenni a kamatkiadás, hiszen akkor az a mínusz 800 milliárd és a plusz 300 milliárd most nagyjából fele részben oltja ki egymást.”

Rámutatott még arra is, hogy a fő kockázat az, hogy ezek a számok, amiket most a 2026-os év kapcsán mondani lehet, az elfogadott költségvetési törvényben szerepelnek, de abban még nem 5 százalékos hiánycél szerepelt az idei évre, vagyis további kérdés az, hogy a megemelt hiánycél hogyan befolyásolja majd a kamatkifizetéseket.

Az intézményi forintpiac nagyrészt a költségvetés hiányát finanszírozza, tehát ott azért lát további emelkedést, mert az elmúlt években viszonylag magas volt a költségvetési hiány, és ez az idén is még magas maradhat. Ha a következő években nem lesz egy jelentős költségvetési kiigazítás, akkor szerinte az intézményi forintkötvények esetében folyamatosan emelkedő adósságra, tehát összegében emelkedő adósságra, és ezzel folyamatosan emelkedő kamatkiadásra kell készülni.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Elemző: az idén csökkenhet a költségvetés kamatkiadása

gdp

költségvetés

beke károly

kamatkiadás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor a Mandiner Klubesten: Magyarország Brüsszel útjában áll, ezért nyílt a választási csata

Orbán Viktor a Mandiner Klubesten: Magyarország Brüsszel útjában áll, ezért nyílt a választási csata

Szerda este a Mandiner Klubest vendége volt Orbán Viktor miniszterelnök volt. „Jól állunk, de a csata még nyílt” – mondta a választásokról, hozzátéve: „ha megdolgozunk érte, nyerünk”. A kormányfő szerint Brüsszel beavatkozik a magyar kampányba, sőt még Kijev is. „A tét az, hogy sorsot fogunk választani. Ha letérünk a magyar rendszerről, és brüsszeli rendszert hozunk be, nem lehet majd visszatérni”. „Az én kihívóim Brüsszelben vannak, nem Magyarországon. Küldtek ide valakit” – fogalmazott. Donald Trump esetleges magyarországi látogatásáról azt mondta: „Csalogatom. Adtam időpontokat neki”.
Olekszij Anton: kritikus az energetikai helyzet Kijevben

Olekszij Anton: kritikus az energetikai helyzet Kijevben

Ismét komoly csapást mért Oroszország Ukrajna fontos energetikai létesítményeire. A keddi támadás után több városban, így Kijevben is rendkívüli áramkorlátozás lépett életbe. Olekszij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője az InfoRádióban elmondta: Ukrajna még helyre tudja állítani a sérült létesítményeket, de a lakosság egyre nehezebben viseli a fűtés- és áramkimaradásokat, helyenként már demonstrációkat is tartanak emiatt.
 

Nyilatkoztak az oroszok a háború folytatásáról, most tárgyalnak az ukránokkal és az amerikaiakkal

Az ukrán nagykövet megköszönte Magyarország eddigi segítségét

Azonnali hatályú kiutasításról tett bejelentést Orbán Viktor

VIDEÓ
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
Vendéglátás: fordulatot hoz a 100 milliárdos akcióterv? Kovács László, Inforádió, Aréna
Van-e kiút a Beneš-dekrétumok csapdájából? Tárnok Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.05. csütörtök, 18:00
Surján Orsolya
országos tisztifőorvos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Durvul az esés a piacokon - Véreznek a tech-papírok

Durvul az esés a piacokon - Véreznek a tech-papírok

Amíg idehaza nagyon erős pozitív hangulat uralkodott szerdán és a BUX mellett három blue chip is új történelmi csúcsra emelkedett, addig Amerikában már egyre nagyobb az esés, adják a technológiai részvényeket a befektetők. Az AMD a vártnál óvatosabb előrejelzések hatására már több mint 17 százalékos mínuszban is volt. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Gyomorforgató bűntény Miskolcon: mélyszegénységben élők bankszámláival mosott pénzt a gyanúsított, előzetesbe került

Gyomorforgató bűntény Miskolcon: mélyszegénységben élők bankszámláival mosott pénzt a gyanúsított, előzetesbe került

Mélyszegénységben élő emberek bankszámláit felhasználva mosta a pénzt a gyanúsított, szökés és befolyásolás veszélye miatt előzetesbe került.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Thousands without power in freezing Ukraine as renewed Russian strikes continue

Thousands without power in freezing Ukraine as renewed Russian strikes continue

Ukraine's leader says regions including Kyiv and Kharkiv are among those suffering the most from blackouts as a result of recent attacks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 4. 19:44
Hat százalék tervez nagyobb lakásfelújítást idén
2026. február 4. 16:00
Szakértő: Európa nagyon is megérezné, ha India leállna az orosz olajbeszerzéssel
×
×
×
×