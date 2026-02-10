ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: DEBOVE SOPHIE/Getty Images

Járvány, aszály, szőlőbetegség – az agrárkormány szerint helytállt az ágazat

Infostart / InfoRádió - Domanits András

2026 az építkezés éve lesz az agráriumban – mondta Nagy István agrárminiszter, aki szerint 15 év építkezése biztos alapot teremt a további fejlődéshez.

Sikerként értékelte a száj- és körömfájás járvány legyőzését sajtótájékoztatóján Nagy István agrárminiszter. „Leküzdeni a vírust, megmenteni a magyar állatállományt, az egy óriási összefogás eredménye, egy fantasztikus siker. Az, hogy ma mind az öt érintett telep újra van telepítve, újra van indítva, ott vannak benne a tehenek, megszülettek az új borjak, ez egy fantasztikus dolog, és hiánytalanul megkapták a gazdák ott is a kártalanítást” – fogalmazott.

Nagy István beszélt arról is, hogy a 2022-es aszályhoz képest tavaly a legforróbb nyáron egymillió hektárral kevesebb terület volt aszállyal érintett. A vízügyi szakemberek mellett ehhez a gazdák szemléletváltására is szükség volt – tette hozzá a miniszter.

„És még mindig nem volt vége az esztendőnek, hiszen a szőlő aranyszínű sárgasága betegség megjelenése óriási veszélyt okozott

az egész magyar szőlő- és borágazatnak, de látva ott is azt az összefogást, amellyel az agrárkormányzat ennek a problémának az élére állt azzal, hogy országos koordinált védekezést rendeltünk el és oldjuk meg a problémát, ez szerintem megint csak egy megnyugtató hír” – mondta.

Az agrárminiszter beszédében arra is emlékeztetett, hogy tavaly 30 pályázatot írtak ki. A teljes KAP Stratégiai Terv 2024–2025 évi végrehajtása során pedig már 60 felhívást tettek közzé, amely kapcsán több mint 103 ezer kérelem támogatásáról született döntés 2907 milliárd forint összegben. Az agrár- és vidékfejlesztési pályázatokon több mint 1500 milliárd forint jutott el a gazdatársadalomhoz – sorolta Nagy István, aki az idei kihívások között említette az uniós közös agrárpolitikai büdzsé csökkentését, az Ukrajnával megkötött uniós szabadkereskedelmi egyezményt és a Mercosur-megállapodás életbe léptetését.

„Európa élelmezésbiztonságát nem lehet kitenni ezeknek a veszélyeknek. Mindent el kell követni azért, hogy ezt a lehetőséget megakadályozzuk – hangsúlyozta. – Nem véletlen, hogy a magyar agrárkormányzat bírósághoz fordul, megtámadjuk a Mercosur-megállapodás szabályszerűségét, hisz a gazdáknak a védelme nem biztosított benne; úgy látjuk, hogy Ursula von der Leyen elnökasszony szabálytalanul írta alá, felhatalmazás nélkül írta alá ezt az együttműködést, amit persze nem nézhetünk tétlenül.”

Nagy István elmondása szerint idén a kertészeti fejlesztések, kárenyhítést szolgáló intézkedések kapnak hangsúlyt. Emellett új kihívások és felhívások segítik majd a termelői együttműködéseket és a vidéki infrastruktúrának a fejlesztését is. A KAP Stratégiai Terv kettes illéréből idén január végéig összesen 638 milliárd forintot fizettek ki. „A továbbiakban is folyamatosan születnek a támogatói döntések, szinte minden fontosabb beruházási pályázat esetében.

Az a célunk, hogy 2026 márciusáig a beruházási támogatások összege 1000 milliárd forint fölé tudjon emelkedni”

– mondta Nagy István, kitérve arra is, hogy idén is lesz támogatás a „generációváltásra” a fiatal gazdák számára, de erdők telepítésére is.

aszály

agrárminisztérium

aranyszínű sárgaság

nagy istván

mercosur-egyezmény

