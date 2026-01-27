Csúcson a panellakások hazai népszerűsége

A X. és XVII. kerületben a legkeresettebb ingatlanok a felújított, jó állapotú panellakások voltak az elmúlt hónapokban – közölte Kovácsné Zsichla Katalin, a Balla Ingatlan X. és XVII. kerületi irodájának szakmai vezetője. Az alku ezeknél a panellakásoknál minimális volt, és gyakran hirdetési áron keltek el, sőt olykor felfelé tartó licitbe bocsátkoztak az érdeklődők. A IV. és XV. kerület ingatlanpiacán is a kis alapterületű, jellemzően másfél szobás panel- és téglaépítésű lakások voltak a legkeresettebbek az előző év második felében, így négyzetméteráruk megközelítette a másfél millió forintot.

Balla Frigyes, a Balla Ingatlan IV. és XV. kerületi irodájának szakmai vezetője megjegyezte: ezeknél az ingatlanoknál alig mértek eltérést a hirdetési és az eladási árak között a jelentős kereslet miatt, így tulajdonosaiknak nem kellett kompromisszumot kötniük az eladásnál. „Csepelen is egymillió forintos négyzetméterár felett járt az eladó panellakások hirdetési ára, de Szigetszentmiklóson is hasonló árakkal próbálkoztak az eladók” – hívta fel a figyelmet Marosvölgyi Gabi, a Balla Ingatlan XXI. kerületi és szigetszentmiklósi irodájának szakmai vezetője.

Hasonló árak alakultak ki a XIX., XX. és XXIII. kerületekben is, ahol Rencsevics Mária, a Balla Ingatlan XIX., XX. és XXIII. kerületi irodája szakmai vezetőjének elmondása alapján 1,05 millió forintért próbálták eladni panellakásaikat a tulajdonosok. Jellemzően sikerrel, hiszen jelentős kereslet alakult ki irántuk ezekben a kerületekben is az elmúlt hónapokban.

A XVIII. kerületben az 50–60 négyzetméteres panellakások ára 52–65 millió forint között mozgott a tavalyi év utolsó hónapjaiban, ami 920 ezer–1,25 millió forintos négyzetméterárat jelentett.

„Ha valaki például egy 53 négyzetméteres, felújított panellakást akart venni, akkor 65 millió forintos árra számíthatott”

– közölte Rácz Gyula László, a Balla Ingatlan XVIII. kerületi irodájának szakmai vezetője. Ugyanakkor a jobb állapotú 28–39 négyzetméteres paneleket is éppen csak másfél millió forintos négyzetméterár alatt lehetett megvenni.

A budai kerületekben némileg magasabb árakkal találkozhattak az érdeklődők, hiszen egy jó állapotú, jó elhelyezkedésű, kétszobás XI. kerületi panellakást mintegy 70-75 millió forintért lehetett megvásárolni, ami azt jelenti, hogy másfél millió forintos négyzetméterárnál jártak a jó elhelyezkedésű, felújított panelek árai – jelezte Nagy Csaba, a Balla Ingatlan dél-budai régiós vezetője.

A felújítandó panellakások árai nem érték el ezt a szintet, általában 62–65 millió forintért voltak értékesíthetők, de ezekre még 5–10 millió forintot mindenképpen rá kellett költenie az új tulajdonosnak. Zuglóban eközben a 46-49 négyzetméteres panellakások reális ára 55-62 millió forint között mozgott elhelyezkedéstől és állapottól függően – tájékoztatott Sebestyén Tamás, a Balla Ingatlan XIV. és XVI. kerületi irodájának szakmai vezetője. Arra is felhívta ugyanakkor a figyelmet, hogy tapasztalatai szerint folyamatosan csökkent a különbség a panelek és a téglalakások árai között, így a téglaépítésű lakások már nem voltak sokkal drágábbak a paneleknél. A Balla Ingatlan közleménye szerint ennek valószínűleg az volt az oka, hogy még mindig némileg olcsóbb volt a panel, mint a téglalakás, és a vevők kényszerből a legolcsóbb ingatlant veszik meg.