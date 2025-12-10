2025 rendhagyó év volt a hazai lakáspiacon, ugyanis egy naptári éven belül két markáns keresleti hullám is érte a szektort: az év elején az állampapírokból felszabaduló tőke, majd pedig nyár végétől az Otthon Start Program bejelentése generált rekordközeli aktivitást – olvasható az ingatlan.com friss elemzésében.

Érdekes kérdés, hogyan alakult volna a lakáspiac helyzete az Otthon Start Program nélkül, a program bejelentése kritikus időszakban történt, hiszen májusban, júniusban érezhetően visszaesett a vevők érdeklődése. Júliustól ismét 4-5 éves rekordközeli szintre ugrott a vevők aktivitása, a lendület egészen szeptember végéig kitartott – kommentálta a folyamatokat Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Mint az elemzésben olvasható, a vevői aktivitás látványos erősödése miatt 2025-ben éves szinten több, mint 3,5 millió érdeklődés érkezett eladó ingatlanokra.

Ennél nagyobb mértékű kereslet utoljára 2021-ben volt

– emeli ki az elemzés.

Az országosan feladott több, mint 380 ezer eladó lakás- és házhirdetés volumene 7,5 százalékkal haladja meg a 2024-es szintet. Budapesten az országos átlagot meghaladó módon, 9 százalékkal emelkedett a friss hirdetések száma – taglalja az ingatlan.com elemzése.

Forrás: ingatlan.com

Hozzáteszik, a bővülő kínálat egyben vissza is fogta a drágulás tempóját, főleg a fővárosban, az év utolsó hónapjaira rendre jellemző keresletcsökkenéssel karöltve. Budapesten így februárban még 4 százalék feletti volt a havi áremelkedés üteme, novemberre viszont már a stagnálás jeleit mutatta.

Éves alapon azonban 2025-ben így is 22 százalékos áremelkedés jött össze a fővárosban,

ennek jelentős része az év első felében. Országosan az éves lakásdrágulás üteme 18-19 százalék körül alakulhat. „Érdekes tény”, hogy Kelet-Magyarországon idén nagyobb tempóban nőtt az árszint, mint a nyugati országrészben. Ebben szerepe lehetett annak, hogy a kelet-magyarországi ingatlanok alacsonyabb árszintről indultak – olvasható az elemzésben.

Forrás: ingatlan.com

A 2024-es „gyenge” évet követő idei élénkülés után a 2026-os év még erősebb lehet a lakáspiacon a jelenlegi kilátások alapján. Jövőre új korszak indulhat, amelynek az új építésű lakások lehetnek a főszereplői. Az Otthon Start Programos vevőket célzó új fejlesztésekről tömegével érkeztek a bejelentések, melyeknek fő célja, hogy a négyzetméterár 1,5 millió forint alatt maradjon, ezzel erősítve a „megfizethető újépítésű” kategóriát. Sok vevő már ezekre a projektekre vár, amelyek január-februárban jelenhetnek meg a kínálatban – mondta el Balogh László.

Mindemellett a közszférában dolgozók januártól fejenként 1 millió forintos lakáscélú támogatást igényelhetnek, februártól pedig az új jogszabályi intézmény, a társasházi építményi jog révén „már a tervezőasztalról is” megvásárolhatják a vevők az ingatlanokat. Ez azt takarja, hogy már az építés alatt álló társasházban is bejegyezhető jog jön létre, amely az épület elkészültével automatikusan tulajdonjoggá alakul – írja az ingatlan.com.

Ez a bővülő kínálat lokális árkorrekciót is okozhat az országon belül egyébként legdrágább budapesti piacon. Egyes kerületekben már a panellakások árszintjén lehet új lakást vásárolni. A lakótelepi lakások ára 2014-2025 között 368 százalékára nőtt, állapította meg az OTP Jelzálogbank elemzése. Október végén Budapesten és a megyei jogú városokban az eladó panellakások árelőnye a téglaépítésű lakásokhoz képest 25 százalékos volt – jelentette akkor az ingatlan.com.

Azokon a környékeken, ahol nagyobb számban tűnnek fel a megfizethető új lakások, a használt lakások eladói lépéskényszerbe kerülhetnek, hogy engedjenek az árból. Ezzel szemben vidéken nagyobb tér maradhat a felértékelődésre, természetesen a 1,5 milliós értékhatárt figyelembe véve – teszi hozzá az elemzés.

Összességében 2025 fordulatos év volt mind a vevők, mind az eladók számára, a két keresleti hullám miatt akár 160 ezer adásvétel is történhetett. Ha a lendület kitart, és jövőre valóban megérkeznek az OSP-kompatibilis újépítésű projektek, akkor jövőre az adásvételek száma az ideinél is több lehet, és meghaladhatja a 160 ezret – összegzi Balogh László.