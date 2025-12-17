Nagyot fordult a lakáspiac az Otthon Start miatt év közben – trendek, szokások, árak

Míg 2025 első félévében inkább a panellakások, addig 2025 őszén már főleg a nagyobb alapterületű lakások és a családi házak iránt mutatkozott a legnagyobb érdeklődés a hazai ingatlanpiacon. Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője az InfoRádióban azt mondta, idén két nagyobb keresleti hullám volt megfigyelhető.

Az év első néhány hónapjában főleg a befektetők voltak aktívak a piacon, akik többnyire kisebb méretű, jól kiadható lakásokat kerestek. Az év második felében aztán éreztette hatását az Otthon Start Program, melynek következményeként egyre nagyobb számban jelentek meg a saját célra vásárlók, akik más típusú, jellemzően nagyobb méretű, jobb állapotú lakások vagy családi házak iránt érdeklődtek.

Futó Péter hozzátette: a befektetők leginkább Budapesten vásárolnak lakásokat, hiszen a kiadó ingatlanok iránt is a fővárosban van a legnagyobb a kereslet. Egyebek mellett ezzel is magyarázható, hogy általában a kétszobás tégla- vagy panellakások a legnépszerűbbek a befektetők között. Ebből adódóan

az év elején a panellakások a szokásoshoz képest jóval keresettebbek voltak, míg az év második felében főleg az agglomerációban kerestek sokan családi házakat.

Ez a tendencia tehát azt mutatta, hogy az év első felében tapasztalt fellendülés inkább a fővárosban volt érezhető, majd jött a fordulat, és a Budapest melletti kisebb településeken, illetve több vidéki térségben is nagyon erős volt az érdeklődés a házak után.

Az árak alakulásával kapcsolatban a zenga.hu elemzési vezetője emlékeztetett, hogy az Otthon Start Programnak van egy felső korlátja mind a négyzetméterárak, mind az ingatlanok vételára tekintetében. Az érdeklődők a legnagyobb arányban ezen szint alatt szeretnének lakást vásárolni, illetve az eladók is igyekeznek ez alatt tartani a kínálati árakat.

Ez az összeg átlagosan másfél millió forint négyzetméterenként, ami vidéken Futó Péter szerint nem különösebben jelent korlátot,

Budapesten viszont egyes kerületekben már ennél magasabbak a kínálati árak. Ez is lehet a magyarázata annak, hogy az utóbbi időben nem a fővárosban volt a legnagyobb növekedés keresletben, hanem a valamivel olcsóbb, de a fővároshoz közeli területeken.