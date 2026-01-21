ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.43
usd:
329.21
bux:
120376.71
2026. január 21. szerda Ágnes
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter beszédet mond a minisztérium és a Kavosz Alapítvány közötti együttmûködési megállapodás aláírása elõtt 2024. október 22-én.
Nyitókép: MTI/Mónus Márton

Nagy Márton: „megvizsgáljuk, kik voltak a hideg nyertesei” – új adó jöhet a szerdai kormányülésen

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Tavaly januárhoz képest 43 százalékkal lehet magasabb itthon az átlagos földgázfogyasztás – jelentette ki egy háttérbeszélgetésen a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton kiemelte, hogy a hideg vesztesei a fogyasztók, ezért a kormány meg fogja vizsgálni, hogy miként lehet segíteni azokon, akiknek megnövekedett a gázszámlája például azzal, hogy átlépték a kedvezményes fogyasztási határt.

Mint arról az Infostart is beszámolt, szerda reggel Orbán Viktor kormányfő a közösségi oldalán jelezte: módosíthatják a rezsicsökkentés rendszerét.

A nemzetgazdasági miniszter a háttérbeszélgetésen jelezte: meg fogják vizsgálni, hogy a megnövekedett gázfogyasztásnak a vesztesek mellett kik lehetnek a nyertesei.

„Ma a kormány ülésezni fog, fontos döntéseket fog hozni a január hónappal kapcsolatos megemelkedett, főleg gázszámlák esetén. Van egy előterjesztés, nem akarom megelőlegezni, de

a kormány lépni fog ebben a kérdéskörben, és ennek természetesen lesz költségvetési hatása,

de amikor megismerik a lépést, akkor tudunk erről beszélni” – fogalmazott Nagy Márton

Jelezve: a hidegnek voltak kárvallottjai, például a lakosság esetén, akik nem csak azért voltak kárvallottak, mert átlépték a rezsihatárt és többet fizettek, hanem azért, mert többet fogyasztottak. Elmondása szerint januárban a gázfogyasztás az előző év januárjához képest 43 százalékkal emelkedett.

Kiemelte: megvizsgálják, hogy kik voltak a hideg károsultjai (lakosság) és nyertesei, mert utóbbiak is léteznek. Nagy Márton szerint egy költségvetési szakembernek úgy kell gondolkodnia, hogy

a károsultakat úgy segítse, hogy a nyerteseket megbünteti, magyarán egy átcsoportosítást kell végrehajtani.

„Meglátjuk, hogy hogyan tudjuk beszedni, és kiktől kell beszedni; energiakereskedők, infrastruktúrát üzemeltetők, stb… az energiaszektornak mely tagjai azok, akik ebben nyertesek voltak?” – fogalmazott.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Nagy Márton: „megvizsgáljuk, kik voltak a hideg nyertesei” – új adó jöhet a szerdai kormányülésen

adóváltozás

földgáz

rezsi

nagy márton

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nagy Márton: „megvizsgáljuk, kik voltak a hideg nyertesei” – új adó jöhet a szerdai kormányülésen

Nagy Márton: „megvizsgáljuk, kik voltak a hideg nyertesei” – új adó jöhet a szerdai kormányülésen

Tavaly januárhoz képest 43 százalékkal lehet magasabb itthon az átlagos földgázfogyasztás – jelentette ki egy háttérbeszélgetésen a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton kiemelte, hogy a hideg vesztesei a fogyasztók, ezért a kormány meg fogja vizsgálni, hogy miként lehet segíteni azokon, akiknek megnövekedett a gázszámlája például azzal, hogy átlépték a kedvezményes fogyasztási határt.
 

Orbán Viktor belengette a rezsicsökkentés módosítását

Durva ez a tél, ilyen gyorsan már rég ürültek a magyar gáztározók

Még nincs itt az ideje eltenni a téli kabátokat, marad a csikorgó hideg

Katonai támadásra készítik fel Grönland lakosságát

Katonai támadásra készítik fel Grönland lakosságát

Grönland miniszterelnöke szerint a sziget lakosságának és hatóságainak fel kell készülnie egy katonai jellegű válsághelyzetre is, miután Donald Trump területszerzési fenyegetései miatt az invázió kockázata megnőtt. Dánia és NATO lépései, valamint az amerikai vámfenyegetések tovább élezik a geopolitikai feszültséget az egyre nagyobb stratégiai jelentőségű sarkvidéki térségben.
 

Davos: Donald Trump kénytelen volt visszafordulni

VIDEÓ
Felvételi 2026: hová érdemes az idén jelentkezni? Varga-Bajusz Veronika, Inforádió, Aréna
Európai hidegbetörés: lesz-e elég gáz? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
Egymillió néző: miért lett újra sikeres a magyar film? Káel Csaba, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.21. szerda, 18:00
Pető Attila
Kreszprofesszor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kínos ügy a világ egyik legnagyobb bankjánál: saját elemzőjétől határolódott el a vezérigazgató Trump kedvéért

Kínos ügy a világ egyik legnagyobb bankjánál: saját elemzőjétől határolódott el a vezérigazgató Trump kedvéért

A Deutsche Bank vezetése elhatárolódott attól az elemzéstől, amely szerint az európai befektetők tömegesen megválhatnak amerikai eszközeiktől – állította Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter a davosi Világgazdasági Fórumon.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rendkívüli hidegnek is van jó oldala: már ezen a tavon is engedélyezett a korcsolyázás

Rendkívüli hidegnek is van jó oldala: már ezen a tavon is engedélyezett a korcsolyázás

Az ózdi Bolyki-tónál is már biztonságosnak ítélték a jégvastagságot, de a korcsolyázás továbbra is csak óvatosan ajánlott.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Europe 'prepared to act with urgency' over Greenland, EU chief says as Trump flies to meet world leaders

Europe 'prepared to act with urgency' over Greenland, EU chief says as Trump flies to meet world leaders

Ursula von der Leyen says that "Europe prefers dialogue", as the US president prepares to address world leaders at Davos.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 21. 11:02
Mi adjuk a legtöbb áramot az energiaválságban lévő Ukrajnának
2026. január 21. 10:14
Durva ez a tél, ilyen gyorsan már rég ürültek a magyar gáztározók
×
×
×
×