Nagy Márton: „megvizsgáljuk, kik voltak a hideg nyertesei” – új adó jöhet a szerdai kormányülésen

Mint arról az Infostart is beszámolt, szerda reggel Orbán Viktor kormányfő a közösségi oldalán jelezte: módosíthatják a rezsicsökkentés rendszerét.

A nemzetgazdasági miniszter a háttérbeszélgetésen jelezte: meg fogják vizsgálni, hogy a megnövekedett gázfogyasztásnak a vesztesek mellett kik lehetnek a nyertesei.

„Ma a kormány ülésezni fog, fontos döntéseket fog hozni a január hónappal kapcsolatos megemelkedett, főleg gázszámlák esetén. Van egy előterjesztés, nem akarom megelőlegezni, de

a kormány lépni fog ebben a kérdéskörben, és ennek természetesen lesz költségvetési hatása,

de amikor megismerik a lépést, akkor tudunk erről beszélni” – fogalmazott Nagy Márton

Jelezve: a hidegnek voltak kárvallottjai, például a lakosság esetén, akik nem csak azért voltak kárvallottak, mert átlépték a rezsihatárt és többet fizettek, hanem azért, mert többet fogyasztottak. Elmondása szerint januárban a gázfogyasztás az előző év januárjához képest 43 százalékkal emelkedett.

Kiemelte: megvizsgálják, hogy kik voltak a hideg károsultjai (lakosság) és nyertesei, mert utóbbiak is léteznek. Nagy Márton szerint egy költségvetési szakembernek úgy kell gondolkodnia, hogy

a károsultakat úgy segítse, hogy a nyerteseket megbünteti, magyarán egy átcsoportosítást kell végrehajtani.

„Meglátjuk, hogy hogyan tudjuk beszedni, és kiktől kell beszedni; energiakereskedők, infrastruktúrát üzemeltetők, stb… az energiaszektornak mely tagjai azok, akik ebben nyertesek voltak?” – fogalmazott.