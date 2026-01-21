Orbán Viktor belengette a rezsicsökkentés módosítását

A hideg januárra hivatkozva a rezsicsökkentés „erősítését” ígérte Orbán Viktor szerda reggeli Facebook-bejegyzésében – írja a Portfolio.

A szerdai kormányülés legfontosabb feladataként határozta meg ezt a problémát, így vélhetően hamarosan bejelentésre is számítani lehet.

„Évtizedek óta nem volt ilyen hideg januárunk. Ilyenkor érezzük igazán, micsoda érték a rezsicsökkentés” – írja bejegyzésében a miniszterelnök, hozzátéve, az extrém hidegben sem szabad hátradőlni. „A rezsicsökkentésre most rá kell tennünk egy lapáttal, és rá is fogunk. Ez a mai kormányülés legfontosabb feladata” – jelenti ki a kormányfő.