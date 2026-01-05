ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. január 5. hétfő
Nyitókép: SimpleImages/Getty Images

Drágább lesz-e itthon az üzemanyag a venezuelai válság miatt? – a szakértő válaszol

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Jelenleg Venezueláé a legnagyobb kőolajkészlet a világon, az amerikai kormányzat pedig ígéretet tett arra, hogy segít a dél-amerikai ország kőolaj-tartalékainak kitermelésében.

Orbán Viktor a venezuelai krízisre reagálva a hét végén közölte: a magyar kormány illetékesei felvették a kapcsolatot a magyar energiaszektor legfontosabb szereplőivel, hogy a venezuelai fejlemények árfelhajtó hatásait ki tudják védeni. Donald Trump ugyancsak a hét végén bejelentette, hogy az Egyesült Államok olajvállalatai a jövőben visszatérnek Venezuelába, és segítenek az ország kőolaj-tartalékainak kitermelésében, mivel megfelelő technológia hiányában erre eddig nem volt lehetőség.

Holoda Attila az ATV Híradónak azt nyilatkozta, hogy jelenleg Venezuela rendelkezik a legnagyobb kőolajkészlettel az egész világon. A nyilvántartás szerint ez a mennyiség mintegy 300 milliárd hordó, ennek ellenére a világ exportjából mindössze egy százalékban részesedik a dél-amerikai ország.

A szakértő szerint a venezuelai olaj alapvetően egy nagyon nehéz nyersolajnak számít, magas az aszfaltén tartalma, elsősorban bitumen gyártásra alkalmas, ezért nem befolyásolja döntően a világpiaci árat, mi történik éppen Venezuelában. Hozzátette:

Venezuela főleg Kínába exportál olajat, de ennek a mennyisége nem éri el az egymillió hordót naponta, ami körülbelül az egy százaléka a teljes világexportnak.

Balogh József energetikai szakértő is megerősítette: a Venezuelában történtek számottevő hatást nem gyakorolnak Európa olajiparára, Magyarország pedig még kevésbé érintett. Hazánkba ugyanis továbbra is a Barátság vezetéken keresztül érkezik a legnagyobb mennyiségben olaj, a többit pedig a nemzetközi piacról importálják. „Ebben az importban Venezuela szerintem nincs benne. Rákerestem a Magyarországra beszállító külföldi országok listájára, azon sincs rajta” – jegyezte meg a szakértő.

A következő egy-két hét a kivárás időszaka lehet Venezuelában, egyelőre senki sem tudja, hogyan értette Donald Trump amerikai elnök azt, hogy átmenetileg ők fogják irányítani az országot. Venezuela olaja ettől még nem lett az amerikaiaké, sőt biztosítani kell a kínaiaknak visszafizetendő pénzt is – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Nagy Sándor Gyula Latin-Amerika-kutató, a Budapesti Corvinus Egyetem professzora. Arról is beszélt, hogy a sakktáblán a következő szereplő Kuba lesz.
 

A venezuelai hírekre figyel ma a világ, miután a hétvégén az Egyesült Államok átvette az irányítást az ország felett, az ázsiai részvénypiacok közül több új történelmi csúcsra ment a védelmi részvények vezetésével a geopolitikai feszültségek erősödése közepette. Európában erősödésekkel indul a hét, az olaj árfolyama kis mínuszban van, míg az arany nagyobbat emelkedett. Itthon Orbán Viktor hagyományos évnyitó beszédére figyelnek a befektetők.

Venezuela's deposed president Nicolás Maduro is set to appear in a New York court on Monday, charged with various drugs and weapons offences.

