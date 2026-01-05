Drágább lesz-e itthon az üzemanyag a venezuelai válság miatt? – a szakértő válaszol

Orbán Viktor a venezuelai krízisre reagálva a hét végén közölte: a magyar kormány illetékesei felvették a kapcsolatot a magyar energiaszektor legfontosabb szereplőivel, hogy a venezuelai fejlemények árfelhajtó hatásait ki tudják védeni. Donald Trump ugyancsak a hét végén bejelentette, hogy az Egyesült Államok olajvállalatai a jövőben visszatérnek Venezuelába, és segítenek az ország kőolaj-tartalékainak kitermelésében, mivel megfelelő technológia hiányában erre eddig nem volt lehetőség.

Holoda Attila az ATV Híradónak azt nyilatkozta, hogy jelenleg Venezuela rendelkezik a legnagyobb kőolajkészlettel az egész világon. A nyilvántartás szerint ez a mennyiség mintegy 300 milliárd hordó, ennek ellenére a világ exportjából mindössze egy százalékban részesedik a dél-amerikai ország.

A szakértő szerint a venezuelai olaj alapvetően egy nagyon nehéz nyersolajnak számít, magas az aszfaltén tartalma, elsősorban bitumen gyártásra alkalmas, ezért nem befolyásolja döntően a világpiaci árat, mi történik éppen Venezuelában. Hozzátette:

Venezuela főleg Kínába exportál olajat, de ennek a mennyisége nem éri el az egymillió hordót naponta, ami körülbelül az egy százaléka a teljes világexportnak.

Balogh József energetikai szakértő is megerősítette: a Venezuelában történtek számottevő hatást nem gyakorolnak Európa olajiparára, Magyarország pedig még kevésbé érintett. Hazánkba ugyanis továbbra is a Barátság vezetéken keresztül érkezik a legnagyobb mennyiségben olaj, a többit pedig a nemzetközi piacról importálják. „Ebben az importban Venezuela szerintem nincs benne. Rákerestem a Magyarországra beszállító külföldi országok listájára, azon sincs rajta” – jegyezte meg a szakértő.