Orbán Viktor közleményt adott ki a venezuelai amerikai akcióról

A miniszterelnök közölte: a nap folyamán egyeztetéseket folytattak a magyar energiaszektor meghatározó szereplőivel. A kormány célja, hogy kivédje a venezuelai krízis esetleges globális árfelhajtó hatásait, megvédve ezzel a magyar gazdaságot és a fogyasztókat a piaci bizonytalanságtól.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter részletesebb adatokat közölt a térségben tartózkodó magyar állampolgárokról

Caracasban egy olyan magyar állampolgár tartózkodik, aki regisztrált konzuli védelemre; vele a hatóságok felvették a kapcsolatot, az illető jól van.

A minisztérium tudomása szerint két magyar állampolgár van börtönben Venezuelában. Egyikük vidéki helyszínen, a másikuk a fővárosban tölti büntetését, de az érintett büntetés-végrehajtási intézetek környékét nem érintették a katonai események.

A tárcavezető felhívta a figyelmet, hogy azok a magyarok, akik nem regisztráltak, baj esetén a caracasi tiszteletbeli konzulhoz vagy a magyar érdekeket képviselő holland konzulátushoz fordulhatnak. A quitói nagykövetség munkatársai folyamatos ügyeletet tartanak.

