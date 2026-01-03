ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 3. szombat Benjámin, Genovéva
Kormánypárti fegyveres civilek lezárnak egy caracasi utcát 2026. január 3-án. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy amerikai katonák elfogták és repülõgéppel az Egyesült Államokba szállították Nicolás Maduro venezuelai elnököt és a feleségét, Cilia Florest.
Nyitókép: Matias Delacroix

Orbán Viktor közleményt adott ki a venezuelai amerikai akcióról

Infostart / MTI

Orbán Viktor miniszterelnök és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tájékoztatása szerint a Venezuelában végrehajtott amerikai katonai akciónak nincs magyar sérültje vagy közvetlen érintettje. A kormányfő közösségi oldalán közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a kabinet folyamatos kapcsolatot tart a térségbeli nagykövetekkel a kint tartózkodó magyar emberek biztonsága érdekében.

A miniszterelnök közölte: a nap folyamán egyeztetéseket folytattak a magyar energiaszektor meghatározó szereplőivel. A kormány célja, hogy kivédje a venezuelai krízis esetleges globális árfelhajtó hatásait, megvédve ezzel a magyar gazdaságot és a fogyasztókat a piaci bizonytalanságtól.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter részletesebb adatokat közölt a térségben tartózkodó magyar állampolgárokról

  • Caracasban egy olyan magyar állampolgár tartózkodik, aki regisztrált konzuli védelemre; vele a hatóságok felvették a kapcsolatot, az illető jól van.
  • A minisztérium tudomása szerint két magyar állampolgár van börtönben Venezuelában. Egyikük vidéki helyszínen, a másikuk a fővárosban tölti büntetését, de az érintett büntetés-végrehajtási intézetek környékét nem érintették a katonai események.
  • A tárcavezető felhívta a figyelmet, hogy azok a magyarok, akik nem regisztráltak, baj esetén a caracasi tiszteletbeli konzulhoz vagy a magyar érdekeket képviselő holland konzulátushoz fordulhatnak. A quitói nagykövetség munkatársai folyamatos ügyeletet tartanak.

Amerikai csapatok magyar idő szerint 8 óra előtt támadták meg Venezuelát, majd elfogták az orsztág elnökét és annak feleségét.

Az USA fogja irányítani Venezuelát - jelentette be Donald Trump

Az USA fogja irányítani Venezuelát - jelentette be Donald Trump
Az amerikai elnök floridai rezidenciáján tartott sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy az Egyesült Államok „irányítani fogja” Venezuelát, „amíg biztonságos, megfelelő és körültekintő átmenetet nem tudunk megvalósítani”. Donald Trump hozzá tette: "Jó szomszédokkal karajuk körülvenni magunkat."
 

Rendkívüli Aréna a venezuelai helyzetről az InfoRádióban

BBC: nagy változások jöhetenek Venezuelában

Máris vádat emeltek a venezuelai elnöki pár ellen

Így reagált a világ a venezuelai elnök elfogására

Orbán Viktor közleményt adott ki a venezuelai amerikai akcióról

Kramatorszk előszobájában az oroszok, új bizalmasa van Zelenszkijnek - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Kramatorszk előszobájában az oroszok, új bizalmasa van Zelenszkijnek - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Az orosz csapatok hamarosan elérhetik Kramatorszk "előszobáját", Druzskivkát, Putyin katonái már csak pár kilométerre vannak a településtől. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felkérte Kirilo Budanovot, az ukrán katonai hírszerzés fejét az elnöki kabinetfőnöki pozícióra. A béketeremtésben továbbra sincs előretörés, az oroszok a Donbaszt akarják, Ukrajna pedig nem engedi át a területet a megszállóknak. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati eseményeivel.

Megszólalt Szijjártó Péter a venezuelai helyzetről: kiderült, mi van az ottani magyarokkal

Megszólalt Szijjártó Péter a venezuelai helyzetről: kiderült, mi van az ottani magyarokkal

A külügyminiszter tájékoztatása szerint a Venezuelában tartózkodó magyar állampolgárok biztonságban vannak, a caracasi események egyiküket sem érintették.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
Trump says US will 'run' Venezuela until 'safe transition can take place'

Trump says US will 'run' Venezuela until 'safe transition can take place'

The president says the US launched an "air, land and sea" operation to take President Maduro; Venezuela has called it "extremely serious military aggression".

