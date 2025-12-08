Itt a vége, most kell kimenteniük kriptóikat a Revolut magyarországi ügyfeleinek – határidők, teendők

„A magyarországi szabályozási változások miatt a továbbiakban nem tudunk kriptovalutával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtani. Kérjük, adja el kriptovalutáját, mielőtt számlája 2025. december 18-án automatikusan lezárásra kerül. Köszönjük türelmét, amíg a szabályozási változásokon dolgoztunk” – értesítette üzenetben magyarországi kriptós ügyfeleit a Revolut.

A Revolut július elején állította le kriptoszolgáltatsásait a magyarországi ügyfelei számára, miután olyan hazai szabályozások léptek életbe, amelyek külön engedélyt írtak elő a kriptovaluta-kereskedéshez. Kezdetben a Revolut még engedélyezte a felhasználók számára, hogy értékesítsék a meglévő tokenjeiket, de aztán a vállalat szigorított a korlátozásokon. Bizonyos főbb kriptovalutákat át lehetett utalni külső tárcákba, de sok kisebb tokent teljesen zároltak. Venni viszont azóta nem lehet új kriptoeszközöket.

Most pedig kiderült: a szolgáltatást Magyarországon végleg leállítják, ezelőtt pedig megnyitják a lehetőséget a kritptopénzek kivételére, áthelyezésére.

2025. december 18-ig van lehetőség tehát arra, hogy a magyarországi Revolut-ügyfelek rendelkezzenek a kriptoeszközeikről. Eddig a határidőig két dolgot tehetnek:

Eladhatják a meglévő kriptovalutákat és fiat valutára (például euróra, dollárra, forintra) válthatják.

Kivehetik (on-chain withdrawal), azaz átutalhatják azokat egy külső pénztárcába (walletbe).

Aki nem tesz semmit eddig a napig, annak a kriptoegyenlegét a Revolut automatikusan eladja az akkori piaci áron, a befolyt összeget jóváírja a számlán, és végleg lezárja a kriptoszámlát.

Továbbra sem lehet új kriptót vásárolni, nem lehet kriptót beutalni Revolut számlára (csak a kiutalás működik), és nem lehet kriptót szerezni a „Tanfolyamok” (Learn & Earn) kitöltésével.

Az engedély, ami miatt lezárnak Mint a Revolut közölte, a drasztikus lépésre a „megfelelőség fenntartása” és a „helyi szabályozói követelmények” miatt kényszerülnek. Ugyanis a Revolut Digital Assets Europe Ltd. megkapta a Ciprusi Értékpapír- és Tőzsdefelügyelettől (CySEC) a szükséges engedélyeket a MiCA (az EU kriptoeszközök piacairól szóló rendelete) keretében, ez a magyar felhasználók számára paradox módon nem a nyitást, hanem a végleges bezárást jelenti – emlékeztet a Portfolio

Arra, aki élt a „staking” (lekötés) lehetőségével, arra külön határidő vonatkozik, ugyanis 2025. december 10-én 15:00 GMT-kor (Greenwichi középidő) a Revolut automatikusan megszünteti (unstake-eli) a lekötött egyenlegeket. Új eszközöket stakelni már nem lehet. Az applikációban nyomon lehet követni, hogy a feloldási folyamat mennyi időt vesz igénybe, de érdemes felkészülni rá, hogy december közepére minden lekötés megszűnik.