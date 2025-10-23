Az MBH Bank Nyrt. közzétette a Budapesti Értéktőzsde honlapján a 2025. november 17-i rendkívüli közgyűlése részletes dokumentumait.

A vg.hu szerint az előterjesztés egyebek mellett a közgyűlésnek elfogadásra javasolja Barna Zsolt megválasztását elnök-vezérigazgatónak 2026. január 1. napjától 2030. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra, továbbá az igazgatóság tagjának ugyanerre az időszakra. Az előterjesztés szerint megújulnak az MBH Bank vezető testületei is.

A közgyűlésnek szándékában áll az igazgatóság új tagjának megválasztani Kandrács Csaba Istvánt.

A jelöltek megválasztásuk esetén tisztségüket a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélyének birtokában tölthetik be, amelynek beszerzése felől az MBH Bank Nyrt. intézkedik.

Az MBH Bank Magyarország egyik vezető hitelintézete: a legtöbb bankfiókkal rendelkezik Magyarországon, és több mint 2,4 millió lakossági és vállalati ügyfelet szolgál ki. Összesített mérlegfőösszege meghaladja a 12 452 milliárd forintot. A banknál elhelyezett betétállomány több mint 7925 milliárd forintot tesz ki, míg a bruttó hitelállomány meghaladja a 6204 milliárd forintot.