Újabb csapás Erdélyben

„A vezetőség közölte, hogy szeptember 5-től az év végéig kényszerszabadságra küldi az alkalmazottakat. (…) A dolgozók az alapbérük 75 százalékát fogják kapni ebben az időszakban” – nyilatkozott Mircea Bordean, a vállalati szakszervezet vezetője. A cégvezetés a magas energiaárakra és a megrendelések hiányára hivatkozva függeszti fel a termelést.

Idén ez már a második alkalom, hogy leáll a termelés az erdélyi kohászati kombinátban. Először február 14. és április 1. között szünetelt a munka.

A vajdahunyadi kohászati kombinát 1884-ben kezdett el termelni. Az 1989-es rendszerváltáskor az üzemnek mintegy 20 ezer dolgozója volt. A céget 2003-ban vásárolta meg a román államtól az indiai Mittal Steel.

Az ArcelorMittal Hunedoara SA az utóbbi tíz évből nyolcban veszteséges volt. A vállalat 2024-ben közel 550 főt foglalkoztatott, s 511,583 millió lej (39,995 milliárd forint) árbevétel mellett 111,541 millió lej (8,720 milliárd forint) deficittel zárta az évet.

(Címlapképünk illusztráció.)