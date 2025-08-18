ARÉNA
2025. augusztus 18. hétfő Ilona
Mother and little girl daughter shopping in the supermarket
Nyitókép: PixelsEffect/Getty Images

Érzékszervi tanácsok, hogy spórolni tudjon a boltokban

Infostart

Furaa, de nem volna szabad elfogadni az áruházi kóstolókat, mert azok különösen arra kényszerítenek, hogy vegyük meg a terméket. Pszichológia az egész, mutatjuk, hogy miért.

Miközben az Európai Unióban Magyarországon volt a legmagasabb az infláció az első negyedévben, a kiskereskedelmi láncok továbbra is kifinomult módszereket alkalmaznak a fogyasztói költések növelésére. Az alábbiakban bemutatunk néhány trükköt és javaslatot arra, hogyan védekezhetünk ellenük - áll a penzcentrum.hu cikkben.

A boltok pszichológiai fegyvertára

Érzékszervi manipuláció: A boltok tudatosan használnak lassú zenét, ami arra ösztönöz, hogy tovább időzzünk, és több terméket nézzünk meg. A frissen sütött pékáru illata pedig növeli az étvágyat, és az impulzusvásárlás esélyét.

Stratégiai elhelyezés: Az alapvető termékek, mint a kenyér és a tej, a bolt legtávolabbi részén helyezkednek el, hogy a vásárlóknak végig kelljen menniük a sorok között. A drágább termékek általában szemmagasságban vannak, míg az olcsóbb alternatívák lent, a nehezebben hozzáférhető polcokon.

Tippek a tudatos költéshez

Ne vásároljunk éhesen: Ez a legfontosabb tanács. Ha éhesen megyünk boltba, hajlamosabbak vagyunk a kelleténél többet vásárolni, különösen az illatok hatására.

Vásárlólista használata: Készítsünk bevásárlólistát, és szigorúan tartsuk magunkat hozzá, hogy elkerüljük a felesleges impulzusvásárlásokat.

Kosár vagy kocsi mérete: Ha csak néhány dologra van szükség, válasszunk kisebb kosarat a bevásárlókocsi helyett. Egy nagyobb, üres kosár arra ösztönöz, hogy megtöltsük.

Önkontroll a pénztárnál: Kerüljük az utolsó pillanatban felajánlott apró termékeket a pénztárnál, ezek az üzletek egyik legfőbb impulzusvásárlási csapdái.

Észre kell venni: Vegyük észre a kóstoltatás mögött meghúzódó pszichológiai hatást, ami a kötelezettség érzetét kelti, és ne érezzünk nyomást a termék megvásárlására.

