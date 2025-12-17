A köd és szitálás még hagyján, lesz rosszabb is

Szerdán általában borult, egyes részeken továbbra is párás, ködös marad az idő, legfeljebb kisebb szakadozások fordulhatnak elő.

Kora délelőttig inkább még csak szitálás, ónos szitálás lehet, napközben már gyenge eső, helyenként akár ónos eső is kialakulhat. Így mindenképp érdemes tájékozódnia az aktuális útviszonyokról annak, aki útnak indul, mert ezek „alattomosak” is lehetnek – figyelmeztet a HungaroMet.

A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 1 és 6 fok között alakul, de néhol ennél enyhébb lehet az idő.

Lényegi változás nem várható a következő napokban.