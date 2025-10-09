Összepréseli az országot egy ciklon és egy anticiklon

A Pénzcentrum a Weather on Mapsre hivatkozva azt írja, hideg, szeles, száraz időjárás köszönt ránk a következő napokban, amit Magyarország egy északkeleti ciklon és egy északnyugati anticiklon együttes hatásának köszönhet.

A meteorológusok szerint bár a levegő közvetve az óceán felől érkezik, a nedvesség az alsó légkörben koncentrálódik, így a hegységek csapadékfelfogó hatása érvényesül; a Kárpátok északi vonulatain lehet eső és havazás, de a Felvidék és Magyarország területe várhatóan száraz marad a következő napokban.

A közzétett térképek alapján csapadék elsősorban a Földközi-tenger térségében, Észak-Európában és Magyarországtól keletre várható.

A légköri változások hatására több fokkal csökken a nappali felmelegedés, a 10-15 fok közötti csúcsértékek az élénkebb szél miatt 10 fok alattinak érződhetnek majd.

Hogy mi jön október utolsó két hetére mindezek után, abban nagy a bizonytalanság még.